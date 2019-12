Les 5 films DC qui ont brisé l'industrie du cinéma dans les années 2010

Dans les années 2000, des personnages comme Spider-Man et les Watchmen ont enfin eu leur chance sous les projecteurs. Mais c'est l'été 2008 qui a ouvert la voie à la décennie des super-héros qui a suivi. Puisque Homme de fer et Le Chevalier Noir, les films de bandes dessinées ont dépassé le box-office – et la culture populaire – de manière impossible. Jetons donc un coup d'œil aux cinq films DC qui ont brisé l'industrie du cinéma au cours des 10 dernières années.

Joaquin Phoenix à la première de «Joker» | Rich Fury / .

5. «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=IwfUnkBfdZ4 (/ intégré)

Quand Homme d'acier Le réalisateur Zack Snyder a annoncé que les deux plus grands héros de DC Comics se faisaient face, les fans étaient naturellement excités. Mais au final, Batman v Superman: l'aube de la justice n'était pas exactement le coup de circuit que l'on espérait. Mais ses défauts ont commencé à révéler le plan de match de DC.

Plutôt que de construire un univers partagé petit à petit, DC s'y est lancé. Rétrospectivement, cette approche a échoué. cependant, Batman v Superman prouvé que DC n'était pas intéressé à suivre un plan prédéterminé mais à prendre des risques ambitieux. Pas étonnant que le film de Snyder conserve un culte.

4. «Aquaman» (2018)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=WDkg3h8PCVU (/ intégré)

Rappelez-vous comment Entourage plaisantait sur la fiction de James Cameron Aquaman film? À l'époque, cela semblait être une idée tellement ridicule pour quiconque de faire un film sur le roi d'Atlantide. Et pourtant, le réalisateur James Wan (The Conjuring) a transformé l'histoire d'Arthur Curry en un hit à 1 milliard de dollars.

Le charisme de Jason Momoa – et, ahem, les abdos – ont sans aucun doute contribué à l'intérêt du public. Mais Wan et son équipe se sont également penchés sur les aspects exagérés de la tradition d'Aquaman. Le résultat est un film à la fois ironique et visuellement fou. Aquaman est un succès improbable, mais nous voulons plus dès que possible.

3. «Justice League» (2017)

(incorporé) https://www.youtube.com/watch?v=3cxixDgHUYw (/ incorporé)

Ce qui fonctionne pour un univers cinématographique basé sur une bande dessinée ne fonctionne pas pour un autre. Telle était la leçon apprise ici par DC, Warner Bros. et le cinéma dans son ensemble. Néanmoins, DC Extended Universe s'est précipité dans son équipe de signature et a subi sa première grande déception au box-office.

Unir Batman, Superman, Wonder Woman et le reste aurait dû être un slam dunk. Pourtant, la décision de Snyder de se retirer de la production en raison d'une tragédie personnelle et de l'impatience du studio à terminer le film est vouée à l'échec Ligue de justice. Bien sûr, les fans espèrent toujours voir la coupe de Snyder un jour.

2. «Wonder Woman» (2017)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=1Q8fG0TtVAY (/ intégré)

Avant que la réalisatrice Patty Jenkins ne marche derrière la caméra Wonder Woman, les films de super-héros féminins étaient connus pour être terribles. Catwoman, Super Girl, et Elektra étaient toutes des bombes notoires. Warner Bros. a donc eu l'occasion de corriger enfin le cours, et mon garçon, ils l'ont fait.

Après son rôle hors pair dans Batman v Superman, Gal Gadot est devenue le super-héros féminin sur grand écran dont le monde avait besoin. La manipulation minutieuse du film de Wonder Woman et de son monde, une action impressionnante et des thèmes délicats ont touché le public. Apportez Wonder Woman 1984.

1. «Joker» (2019)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=t433PEQGErc (/ intégré)

Aquaman et Shazam! prouvé que le DCEU avait enfin trouvé sa place. ensuite Joker est venu et a vraiment jeté une boucle à toute l'industrie. L'étude sombre et inquiétante du réalisateur Todd Phillips a courtisé la controverse du saut. Après tout, Warner Bros hésitait à prêter le supervillain le plus célèbre de DC Comics à l'homme derrière La gueule de bois trilogie. Mais tiraillé entre aucun Joker et Jared Leto mal accueilli Suicide Squad version, le studio a misé sur le midbudget de Phillips, la vision cotée R.

Pour ses ennuis, Warner Bros.a été récompensé par certaines des meilleures critiques de l'année, plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office et de solides chances de remporter des Oscars. Bien sûr, Joker doit beaucoup de son succès à la performance engagée de Joaquin Phoenix. Mais dans l'ensemble, le film a appris à DC Films que le public avait faim de quelque chose de nouveau et de différent dans leurs films de bandes dessinées. En réponse, Warner Bros. repense complètement sa stratégie pour l'avenir. Alors qu’un Joker est probable, nous n'avons pas encore vu à quel point le film de Phillips sera responsable de tout ce qui va suivre.