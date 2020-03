Les 5 livres qui peuvent vous aider à traverser l’isolement des coronavirus

Étant donné que nous sommes tous coincés dans l’auto-isolement des coronavirus sans fin spécifique en vue, le moment est peut-être venu de reprendre l’habitude de lire ou même de refaire votre état d’esprit.

Ces cinq ouvrages de non-fiction et d’entraide acclamés par la critique peuvent vous aider à rester positif, à vous fixer de nouveaux objectifs ou même à prendre une ou deux bonnes nouvelles habitudes pendant la distanciation sociale. Ils peuvent également vous aider à mettre l’auto-isolement, le silence et la solitude en perspective, vous permettant de réfléchir de manière plus productive à notre situation actuelle.

La quarantaine des coronavirus est difficile pour nous tous, mais il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver de doublure argentée et apporter des modifications personnelles en cours de route.

Celeste Headlee | Marla Aufmuth / . pour la conférence de Pennsylvanie pour les femmes 2019

Ne rien faire: comment rompre avec le surmenage, la surexploitation et la sous-vie, Celeste Headlee

Si vous avez toujours voulu donner à vos moments plus de valeur et de substance, le guide de Celeste Headlee pour vivre de manière moins efficace et plus significative peut vous aider à trouver votre chemin.

Headlee, un journaliste primé, puise dans des domaines comme les neurosciences, la psychologie et l’histoire pour expliquer pourquoi notre obsession post-industrialisation de l’horloge et de la productivité est néfaste.

Au lieu de cela, elle encourage les lecteurs à trouver ce qu’ils font le mieux et à travailler avec leurs talents naturels pour créer une vie qui vaut la peine d’être vécue, plutôt que de remplir chaque instant de travail et de corvées. (Un ajustement parfait pour la quarantaine des coronavirus, s’il y en a jamais eu.)

Silence: le pouvoir du calme dans un monde plein de bruit, Thich Nhat Hanh

Surtout si vous vivez seul, vous pourriez trouver le calme de l’auto-isolement un peu troublant. Mais Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien et auteur bien connu, pense que vous devriez plutôt utiliser le pouvoir du silence. Tissant des paraboles significatives sur la valeur inhérente de l’immobilité dans un monde plein de chaos et de bruit, Hanh partage des conseils pratiques de pleine conscience, même pour les lecteurs les plus stressés.

Comment ne rien faire: résister à l’économie de l’attention, Jenny Odell

À l’heure actuelle, de nombreuses personnes sont tentées de prendre leur téléphone et de ne plus jamais le reposer tant que la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée. Mais Jenny Odell suggère que toute cette surcharge d’informations offre l’opposé de la liberté.

Dans ce livre de fiction captivant, Odell plaide pour le pouvoir de ne rien faire, surtout quand le monde veut que vous fassiez tout en même temps. Si vous êtes un bourreau de travail qui a soudainement beaucoup de temps sur les mains, ou si vous ne savez pas vraiment comment ressentir les heures qui s’étendent devant vous pendant ces temps incertains, ce livre peut vous aider à vous éclairer. .

Atomic Habits: un moyen facile et éprouvé de construire de bonnes habitudes et de briser les os, James Clear

Pour de nombreuses personnes, l’isolement forcé de l’épidémie de coronavirus pourrait laisser le temps à l’autoréflexion et même aux changements de paradigme. C’est exactement ce que James Clear préconise dans ce guide ultra-digestible, étape par étape, pour changer au mieux vos habitudes quotidiennes (en commençant par les plus petites actions et en allant vers de plus grands objectifs).

Que vous souhaitiez apporter des changements plus importants, comme arrêter définitivement de fumer ou vous remettre en forme, ou plus petits, comme réorganiser votre bureau, vous trouverez ici quelques pépites pratiques de sagesse.

Comment ne rien faire avec personne tout seul, Robert Paul Smith

Vous êtes à court de série Netflix pour une surveillance excessive pendant la quarantaine COVID-19? Pourquoi ne pas revisiter des activités amusantes oubliées depuis longtemps et retrouver une joie enfantine en cours de route?

Offrant des instructions sur tout, des avions en papier pliables à la fabrication de bracelets à partir d’articles de jardin, l’antidote de Robert Paul Smith à l’ennui peut apporter de la nostalgie aux adultes et un tout nouveau plaisir aux enfants d’aujourd’hui.