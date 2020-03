Les 5 meilleures bandes sonores de Broadway pour renverser ce froncement de sourcils

Avec le stress et l’anxiété liés à toutes les dernières nouvelles liées au coronavirus (Covid-19), vous aurez besoin d’un peu de musique optimiste pour égayer votre journée. Et, heureusement, en ce qui concerne les mélodies enivrantes et amusantes, Broadway a un surplus. Donc, voici cinq bandes sonores musicales que vous devez répéter pendant que vous continuez à faire toutes les tâches ménagères que vous retardez pendant des mois.

Hairspray est vu au-dessus du théâtre Neil Simon 10 mars 2003 | Mario Tama / .)

1. «Hairspray»

Alors que Hairspray affronte les tensions raciales et la ségrégation dans les années 1960 à Baltimore, la légèreté musicale travaille à équilibrer les thèmes sociétaux plus profonds du récit, complétant l’histoire via quelques ballades lentes, mais surtout des numéros funky et optimistes.

De “Good Morning Baltimore” à “The Nicest Kids in Town”, vous ne pourrez plus vous arrêter de vous balancer la tête sur la musique. Et, qui pourrait oublier “Vous ne pouvez pas arrêter le rythme;” Jouez ce nombre final en répétant pendant que vous balayez… encore et encore. Si vous souhaitez ainsi incorporer un peu de sass dans votre heure de chant, optez pour le seul et unique “(The Legend of) Miss Baltimore Crabs.”

2. «Smokey Joe’s Cafe»

Le Smokey Joe’s Cafe était une revue musicale qui s’est déroulée à Broadway au milieu des années 1990 et a récemment vu un renouveau hors Broadway. Rempli de 39 standards pop par Jerry Leiber et Mike Stoller, vous ne pourriez pas demander une session musicale plus amusante et amusante.

Il y a «Ruby Baby», «Poison Ivy», «Kansas City» et des classiques de la pop plus connus – la plupart des chiffres sont courts et précis; dès que la chanson démarre, elle se termine, créant le besoin de répéter encore et encore.

3. «Six: la comédie musicale»

Six: The Musical est une comédie musicale britannique avec un livre, de la musique et des paroles de Toby Marlow et Lucy Moss. Compte tenu de la production récemment lancée à Broadway avant l’épidémie de coronavirus, nous espérons que celle-ci reviendra sur la scène.

La comédie musicale est un récit moderne de la vie des six femmes d’Henry VIII – de leur point de vue (avec de légers ajustements à l’histoire à des fins de modernisation et de dramatisation). La production se déroule comme un concert pop, et les chansons sont assez rapides, définies par des paroles intelligentes et des allusions et métaphores contemporaines.

4. «Tous secoués»

All Shook Up était une comédie musicale juke-box américaine de 2004 à Broadway composée du recueil de chansons d’Elvis Presley – avec une histoire associée écrite par Joe DiPietro. D’une interprétation sage, mais critique et sceptique, de “Devil in Disguise” à une interprétation entraînante de “Jailhouse Rock”, rien ne vaut la musique d’Elvis chantée par un groupe de talentueux chanteurs de Broadway. Ils apportent tous cette clarté et cette gamme vocales classiques à Broadway à ses célèbres numéros de rock.

5. «Le bal»

Le bal a récemment terminé sa course à Broadway, mais il méritait d’être sur la scène de Broadway pour une éternité. Bien qu’il s’agisse d’un commentaire social politiquement pertinent, l’humour a ouvert la voie en tant que ton essentiel. Un groupe de stars de Broadway – accusées de vanité et d’égoïsme – décident de se rendre en Indiana pour empêcher une petite ville d’empêcher une étudiante lesbienne d’assister au bal.

À travers des chansons comme «It’s Not About Me» et «Zazz», les stars apprennent le sens de l’altruisme, peu importe le temps qu’il faut (ou combien d’argent est sacrifié en cours de route). Et, ils font aussi un peu de découverte de soi, tout en aidant un adolescent en difficulté et exclu. Cela peut sembler grave, mais c’est hystérique.