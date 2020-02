Les 5 meilleures chansons de Shania Twain pour la soirée karaoké

Quand il s’agit de Shania Twain, c’est comme si toute sa discographie existait pour la soirée karaoké la plus épique. Des ballades d’amour douces qui implorent votre corps de se balancer d’avant en arrière lorsque vous chantez et vous pâmez, de la romance aux numéros rapides et amusants, scintillants, séduisants et rusés, elle est le choix de karaoké parfait. Cependant, choisir une chanson karaoké dans le répertoire musical de Shania Twain peut être tout un défi, car il y a tellement d’options. Ci-dessous, nous mettons en évidence les cinq meilleures chansons de Shania Twain pour la soirée karaoké, car la liste ci-dessous garantit une certaine variété et divertira les fans inconditionnels.

1. «À qui était le lit sous vos bottes?»

Alors que la musique de Shania Twain relève souvent du genre country-pop, ce numéro, sorti en 1995, penche plus loin dans la direction du pays via le contexte tout en conservant un refrain rapide et accrocheur. «Dont le lit a vos bottes sous» est très amusant, malgré l’histoire très scandaleuse au centre.

En d’autres termes, les paroles de Shania Twain prennent un tricheur, mais le dépouillent de son pouvoir, en se concentrant sur la connaissance de la femme de son comportement et la facilité avec laquelle elle peut s’éloigner, comme elle le dit: “Alors, la prochaine fois que vous serez seule, ne m’appelle pas. Quoi de mieux que de surenchérir quelqu’un qui se croit si malin, puis de chanter une chanson pour le remettre à sa place?

2. «Homme! Je me sens comme une femme!”

Dès que Shania Twain prononce ces trois mots créateurs de frisson et de battage médiatique – «Allons les filles» – la fête commence. Quoi de mieux pour une soirée karaoké qu’une chanson sur la liberté, l’expression, l’aventure et le plaisir?

“Homme! Je me sens comme une femme!” est facilement l’un des numéros les plus connus de Shania Twain, mais il est intemporel, et bien que les gens puissent dire «celui-là encore», dès que vous prononcez ces trois premiers mots, le public sera accro.

3. «Cela ne m’impressionne pas beaucoup»

Shania Twain sait ce dont un homme a besoin pour la rendre heureuse, et elle vous parle de toutes les facettes de l’existence d’un homme qui ne sont que des «avantages triviaux». Si un homme ne peut pas la garder au chaud au milieu de la nuit, peu importe qu’il ressemble à Brad Pitt, qu’il conduise une belle voiture ou qu’il travaille comme spécialiste des fusées; il ne fait toujours pas la coupe.

“Ça ne m’impressionne pas beaucoup” a une certaine séquence de supériorité dans les paroles, mais c’est inoffensif. La chanson, en termes simples, consiste à savoir ce que vous voulez et à ne pas vous contenter de moins. Quelle meilleure façon de faire savoir aux auditeurs que vous avez des objectifs et des besoins que de chanter «Ça ne m’impressionne pas beaucoup?» De Twain

4. «Chérie, je suis à la maison»

Tous ceux qui travaillent pour vivre peuvent se rapporter à cette chanson. À la fin d’une dure journée de travail, vous voulez simplement vous asseoir sur le canapé avec votre émission de fin de soirée préférée, un bol de pop-corn et un gommage au cou.

“Chérie, je suis à la maison” est amusant et chantant, et il maintient l’ambiance dans la lumière de la pièce. Alors, lisez la foule, si les gens sautent et sautent, “Chérie, je suis chez moi” est probablement votre meilleur pari Twain.

5. «À partir de ce moment»

Lisez la foule sans hésiter avant de choisir «From This Moment On», car c’est un peu une ballade lente; cependant, il reste l’une des chansons les plus célèbres de Twain, et les paroles sont inspirantes et romantiques. Si les choses sont un peu calmes et arrangées dans la pièce, prenez cette chanson, à moins que ce ne soit le cas, votre voix est un peu inférieure à la moyenne, car il s’agit de l’un des numéros les plus exigeants sur le plan vocal de Twain.