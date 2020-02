Les 5 meilleurs films à venir à Tubi en février 2020

En ce qui concerne les services de streaming, les consommateurs ont actuellement l’embarras du choix. En plus des vieux standbys comme Netflix et Hulu, de nouveaux services tels que Disney + et Apple TV + rivalisent également pour votre attention avec des émissions splashy comme The Mandalorian et The Morning Show. Et d’autres services sont en route, avec HBO Max et Peacock qui devraient être lancés plus tard en 2020.

Si tous ces choix vous laissent submergé (et votre portefeuille épuisé), il existe une solution: des services de streaming gratuits. Des sites gratuits (oui, vraiment) comme Tubi, Pluto TV et Kanopy offrent beaucoup de contenu sans aspirer votre compte bancaire. Bien que vous passiez à côté de nouvelles émissions à chaud, vous pouvez trouver une sélection surprenante de films de qualité et de télévisions plus anciennes, à condition que vous soyez disposé à passer quelques annonces. Vous ne nous croyez pas? Découvrez cette liste de cinq films acclamés par la critique que vous pouvez diffuser gratuitement sur Tubi en février 2020.

«Lars et la vraie fille»

Ryan Gosling joue dans cette comédie dramatique douce et originale de 2007 sur un jeune homme introverti qui développe une relation platonique avec une poupée sexuelle nommée Bianca. Lars et la vraie fille ont remporté une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original; Gosling a également été nominé pour le meilleur acteur aux Critics’s Choice Awards et aux Golden Globes.

‘Histoire américaine x’

American History X raconte l’histoire de deux frères, Derek (Edward Norton) et Danny (Edward Furlong) qui s’impliquent dans le mouvement néonazi; lorsqu’un frère change d’avis, il essaie de tourner l’autre vers un autre chemin. Ce film de 1998 a valu à Norton une nomination aux Oscars.

‘L’entreprise’

Tom Cruise joue dans cette adaptation de 1993 du best-seller de John Grisham. Il incarne Mitch McDeere, un jeune avocat qui va travailler pour un cabinet obscur avec une liste de clients suspects. Holly Hunter a reçu la nomination de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de secrétaire d’un enquêteur privé engagé par Mitch pour enquêter sur son employeur.

‘Les aventures de Tintin’

L’adaptation de Steven Spielberg de la série de bandes dessinées belge bien-aimée Les Aventures de Tintin a remporté de nombreux prix après sa sortie en 2011, notamment Golden Globe du meilleur film d’animation. Il met en vedette Jamie Bell dans le rôle de Tintin.

«New Jack City»

Mario Van Peebles a réalisé ce thriller policier de 1991 avec Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock et Judd Nelson. Le drame granuleux sur le commerce de la drogue à New York a reçu des critiques généralement favorables, Roger Ebert l’appelant «un film sérieux et intelligent avec un impact qui persiste après que les lumières se soient allumées».

Tous les films à venir à Tubi en février

Voici la liste complète des films à venir à Tubi en février.

Southpaw (2015) XXX: État de l’Union (2005) New Jack City (1991) Ella Enchanted (2004) Private Parts (1997) Grease 2 (1982) American History X (1998) The Adventures of Tintin (2011) Aeon Flux ( 2005) Bridget Jones: Edge of Reason (2004) Lars and the Real Girl (2007) Mona Lisa Smile (2003) Arsenal (2017) Changing Lanes (2002) Drillbit Taylor (2008) Frankie & Alice (2010) The Firm (1993) Belly (1998) Insensé (1998) Daddy Day Care (2003)