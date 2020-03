Les 5 meilleurs morceaux d’Elton John et Tim Rice

Si Elton John et Tim Rice sont peut-être mieux connus comme le duo dynamique derrière la musique et les paroles de The Lion King de Disney, ils se sont également associés pour la production de Broadway de Disney, Aida.

Elton John et Tim Rice | DAN GROSHONG / . via .

Les deux comédies musicales proposent des numéros rythmés au rythme rapide, ainsi que des airs qui vous déchireront le cœur, vous feront bouillir de sérendipité, ou même pleureront avec regret. Les deux sont capables de déclencher une vaste gamme d’émotions lorsque leurs numéros infusés de pop / rock frappent vos oreilles. Ci-dessous, veuillez trouver les cinq meilleurs morceaux des deux productions – des morceaux qui resteront coincés dans votre cœur, coincés dans votre tête, ou les deux.

* Remarque: «Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir» reçoit suffisamment de reconnaissance et a les récompenses pour prouver sa grandeur; il ne prendra donc plus de place dans cette liste.

1 et 2. «My Strongest Suit» et «My Strongest Suit (Reprise)» de «Aida»

Dans «My Strongest Suit», Amneris chante une vie définie par la mode; elle est ce qu’elle porte et comment elle s’habille, et elle vous rappellera – que de votre berceau «à votre lit de mort -» vous êtes toujours en vue. Et à travers toutes ses années sur cette terre, «une robe a toujours été [her] costume le plus fort. ”

D’une mélodie entraînante et rapide à des paroles détaillant tous ses différents choix de mode – perruques, chapeau, turbans ou même négligé – vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre au rythme et de rejouer. C’est amusant et sexy. Pourtant, la reprise donne au morceau une signification plus abrupte.

Quand Aida chante chez Amneris, elle révèle qu’Amneris a toujours eu plus à offrir que son apparence – que son sens de la mode enviable. Et, Aida note qu’une vie de «grand potentiel» peut être «rejetée sans conséquence», pourtant Amneris doit croire «qu’un jour, [she’s] lié pour trouver un costume plus fort. ”

Dans la reprise, le mot costume abandonne sa signification physique, prenant une connotation de mission de vie, un but d’être, une raison d’exister. Amneris doit croire qu’elle trouvera une vocation plus grande; en tant qu’êtres humains, nous portons tous beaucoup plus que nos vêtements. En fin de compte, ce que nous portons est défini par bien plus que la façon dont nous nous habillons.

3. «Soyez prêt» dans «Le Roi Lion»

“Be Prepared” est impertinent et sarcastique, supérieur et intelligent. Scar chante avec un air d’omniscience et une régalité inégalée. De plus, son choix de mots ne fait qu’augmenter sa supériorité intellectuelle – correspondant à sa personnalité de lion qui s’emparera du trône via le cerveau, pas musclé. Alors qu’un enfant peut ne pas comprendre la comparaison «mouillé comme le dos d’un phacochère» ou «épais» comme synonyme d’ignorance, les adultes dans la pièce peuvent apprécier l’intelligence inhérente au nombre, ainsi que la capacité de caractérisation que la chanson porte.

L’air peint Scar avec une grande attention aux détails en quelques minutes – il sait manipuler, il sait tromper et, comme beaucoup de tyran avant lui, il arrivera au pouvoir de la manière la plus odieuse.

4. «Cercle de vie» de «Le Roi Lion»

“Circle of Life” prend l’un des aspects les plus fondamentaux de l’existence – à travers toutes les espèces, petites et grandes – mais parvient à réduire la complexité inhérente à un compte rendu émotionnel et relatable de ce que signifie survivre.

«Un acte de foi et une« bande d’espoir »est tout ce que nous avons en entrant dans un monde inconnu. Nous faisons un pas à la fois jusqu’à ce que, comme les lions, les ours, les poissons et les coyotes, nous trouvions notre place dans la folie – dans le «cercle de déroulement». C’est un classique, et il reste toujours d’actualité – pour toujours dans nos cerveaux et dans nos cœurs. Car, comme cela est souvent vrai, une abondance de beauté vit dans la simplicité de la chanson.

5. “Chaque histoire est une histoire d’amour” de “Aida”

La chanson s’ouvre comme une ballade lente – une musique douce joue pendant les 40 premières secondes, puis la chanteuse entre. Et, lorsque Sherie Rene Scott commence à chanter, sa voix est confiante, mais elle évite de fournir une indication complète de sa gamme vocale et de sa puissance à le début.

Alors que la passion s’enflamme, le véritable amour grandit et cette chanson imite le véritable amour – une étincelle qui devient une flamme qui devient un feu. Car, dans cette chanson, Scott est cette étincelle, et à la fin, elle fait rage avec toute la puissance d’un feu de forêt.

Chaque histoire est une histoire d’amour, et celle-ci aussi – d’un amour qui a «fleuri à une époque de haine». Pourtant, avant d’arriver à l’essentiel, vous devez écouter et contempler, avec une attention particulière, l’exposition qui vous est présentée.