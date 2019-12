Les 5 personnages les plus mal servis de 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Lier avec succès une trilogie cinématographique est une tâche incroyablement longue. Dans l'histoire du cinéma, le troisième chapitre est presque toujours une déception par rapport aux deux précédents. Le réalisateur J.J. Abrams avait au moins trois fois le défi avec Star Wars: The Rise of Skywalker.

Le film sert non seulement de chapitre final de la trilogie de la suite, mais il lie toute la saga Skywalker en neuf parties. Même avec une durée de 142 minutes, le film ne pourrait jamais espérer plaire à tout le monde ou même faire le bien de chaque personnage de sa vaste distribution.

Cependant, voici les cinq personnages les plus mal desservis par Star Wars: The Rise of Skywalker.

Kelly Marie Tran à la première européenne de "Star Wars: The Rise of Skywalker" | Karwai Tang / WireImage

5. Général Leia Organa (Carrie Fisher)

Nous commençons notre liste par la plus évidente. Bien sûr, le regretté Carrie Fisher – qui était censé occuper le devant de la scène dans The Rise of Skywalker – n'a pas assez de choses à faire ici. Après tout, Abrams et son équipe Star Wars n'avaient que huit minutes de séquences de The Force Awakens pour travailler.

Plutôt que de laisser Leia complètement, le scénario du film a été modifié pour incorporer des images d'archives de Fisher. Donc, The Rise of Skywalker conserve au moins l'essence de ce que nous supposons être l'arc de Leia. Mais Leia se sent toujours déconnectée de l'action autour d'elle. Au moins c’est mieux que rien.

4. Général Hux (Domhnall Gleeson)

Dans The Force Awakens, le général Hux n'était qu'un autre militaire sec, de style impérial. Mais The Last Jedi explore sa compétition bizarre avec Kylo Ren (Adam Driver) et son ressentiment envers l'ancien Jedi. The Rise of Skywalker donne ensuite à Abrams une dynamique amusante de Star Wars sur laquelle s'appuyer.

Bien que le film présente le retour de Hux, il n'en fait pas assez avec lui. L'histoire du personnage prend une tournure intéressante mais n'a pas assez de place pour tenir la promesse qu'il offre si brièvement. Dans une histoire aussi épique que The Rise of Skywalker, des sacrifices – comme l'histoire de Hux – doivent être faits, malheureusement.

3. Luke Skywalker (Mark Hamill)

Dans The Last Jedi, Hamill offre une performance inégalée en carrière en tant que Luke Skywalker. Cette finale émotionnelle – qui a vu le Maître Jedi devenir un avec la Force – a préparé le terrain pour qu'il soit une main directrice. Pourtant, The Rise of Skywalker utilise à peine Luke, sauf pour une apparence de camée insatisfaisante.

Les fans ne le voient jamais à la hauteur de sa promesse à Kylo Ren – apparemment, il ne "vous verra pas, gamin" – ni ne conseillera beaucoup Rey non plus. Pire encore, le rôle de Hamill ici parfois ressemble à la fois à un renversement amer de son arc puissant dans The Last Jedi et à un rappel inutile d'un moment fort de Star Wars.

2. Maz Kanata (doublé par Lupita Nyong’o)

Lupita Nyong’o a eu une année formidable. En nous, l'actrice oscarisée a livré deux performances envoûtantes, et elle a titré la comédie d'horreur sous-estimée Little Monsters. Mais les fans de Star Wars attendaient avec impatience ce que Maz Kanata ferait dans l'entrée finale des suites.

La réponse? Pas beaucoup. Maz fait clairement partie de la Résistance, mais à part un bref dialogue explicatif servant le scénario de Leia, elle ne prend pas beaucoup en compte du tout. Compte tenu de la façon dont The Force Awakens l'a présentée, c'est dommage que Nyong’o n'ait jamais eu la chance de s'amuser plus avec le rôle.

1. Rose Tico (Kelly Marie Tran)

Qu'on aime ou qu'on déteste, The Last Jedi a définitivement défié la franchise Star Wars. La narration ambitieuse du scénariste / réalisateur Rian Johnson est, à bien des égards petites et pas si petites, retournée tranquillement dans The Rise of Skywalker. Mais l'exemple le plus flagrant de la courbature du film envers ses critiques est peut-être son traitement de Rose Tico.

Nous ne disons pas que Rose aurait dû être au cœur de ce dernier épisode de la trilogie suivante. Le film choisit de se concentrer sur le trio principal de Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac). Mais The Rise of Skywalker fait tout son possible pour non seulement marginaliser mais aussi faire taire Rose. Nous aimons Dominic Monaghan de Lost, mais ses répliques et son rôle dans la Résistance auraient dû être ceux de Rose.