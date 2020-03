Les 6 meilleures chaînes YouTube Yoga pour commencer votre pratique pendant la quarantaine des coronavirus

Il pourrait sembler qu’il n’y a pas beaucoup de doublures argentées dans l’épidémie de coronavirus. Mais comme vous vous isolez de toute façon, quel meilleur moment pour commencer (ou renforcer) votre pratique du yoga? Faire du yoga à la maison peut vous aider à lutter contre le stress lié au COVID-19, les tensions répétitives et les douleurs chroniques liées au travail à distance et l’anxiété induite par la quarantaine.

Ces chaînes YouTube basées sur le yoga peuvent vous aider à commencer une pratique pendant l’isolement des coronavirus si vous êtes débutant, tandis que d’autres vous aideront à rester en forme et à développer un sens plus profond de la pleine conscience pendant cette période stressante.

Séance de yoga | Nicolò Campo / LightRocket via .

Yoga avec Adriene

Yoga With Adriene est l’une des chaînes de yoga les plus populaires de YouTube, avec plus de six millions d’abonnés. Et pour cause: chaque séance de yoga guidée gratuite est de haute qualité, parfaitement éditée et idéale pour les praticiens à différents niveaux.

Si vous suivez le yoga Avec les fréquents voyages de yoga d’Adriene de 30 jours (lorsqu’un nouveau flux, généralement d’environ 20 minutes, est publié tous les jours), vous pouvez commencer une pratique solide pendant l’auto-isolement des coronavirus, même si vous êtes complet débutant.

Boho Beautiful

Boho Beautiful est une chaîne YouTube de yoga pour les esprits bien-être et spirituels. Chaque flux est orienté vers un but particulier, comme dynamiser le corps le matin ou apaiser l’esprit pendant les moments difficiles (COVID-19, n’importe qui?).

Des sessions guidées sont disponibles à tous les niveaux, longueurs et vitesses. De plus, de nombreuses vidéos de yoga Boho Beautiful sont filmées dans des parties du monde esthétiquement époustouflantes, ce qui peut offrir une expérience de «voyage virtuel» amusante pendant l’épidémie de COVID-19.

Yoga avec Kassandra

Il peut être difficile d’établir une solide routine de travail à domicile, surtout si vous travaillez récemment à distance en raison de la quarantaine COVID-19. Le yoga avec Kassandra peut vous aider à vous recentrer le matin et à commencer votre journée énergisée et rafraîchie.

Cette chaîne populaire propose des flux yin et vinyasa et est spécialisée dans les séances de yoga du matin de 10 minutes, qui vous permettent d’ajouter de la structure et du mouvement à votre routine quotidienne.

PsycheTruth

Julia Jarvis enseigne le yoga sur la chaîne de santé et de bien-être YouTube PsycheTruth. Ces cours de yoga sont particulièrement utiles pour les personnes qui souhaitent utiliser le yoga pour perdre du poids ou du tonus et renforcer leurs muscles. Beaucoup de séances combinent le yoga avec des mouvements de Pilates ou vous demandent de bouger rapidement pour aider à brûler les graisses et à sculpter.

Sleepy Santosha

La chaîne Sleepy Santosha se concentre sur les séances de yoga destinées à la communauté des maladies chroniques et aux personnes souffrant de douleur chronique, de problèmes de santé mentale ou d’autres affections sous-jacentes. Des séances de yoga douces et réparatrices peuvent aider à calmer l’esprit et à apaiser les articulations douloureuses, tandis que d’autres sont conçues pour soulager les plaintes courantes comme l’insomnie, les étourdissements et la fatigue.

Cette chaîne comprend également des cours de yoga adaptatif pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, comme le yoga sur chaise et le yoga que vous pouvez faire dans votre lit. Cela pourrait être particulièrement utile pour toute personne éprouvant du stress ou des poussées de douleur pendant la pandémie de coronavirus.

Five Parks Yoga

Five Parks Yoga With Erin Sampson est une bonne option si vous êtes un peu plus habitué au yoga ou même bien dans votre pratique. La plupart des cours gratuits sur cette chaîne durent une heure ou plus et incluent des poses plus avancées et des étirements plus profonds. Ces séances guidées peuvent vous aider à améliorer votre équilibre ou à vous concentrer sur des flux plus vigoureux pendant l’auto-isolement de COVID-19.