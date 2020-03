Les 7 meilleures chaînes YouTube éducatives pour aider les enfants à apprendre pendant l’épidémie de coronavirus

L’épidémie mondiale de COVID-19 a renvoyé des millions de parents à la maison du travail et autant d’enfants à la maison de l’école. Mais si vous n’êtes pas prêt à devenir un expert de l’enseignement à domicile pendant la nuit au milieu de la pandémie de coronavirus, n’ayez crainte!

Ces chaînes YouTube éducatives aideront vos enfants à tout savoir sur la littérature, la science, l’histoire et l’art lorsque vous vous isolerez avec votre famille.

Écolière irakienne étudie à distance | SABAH ARAR / . via .

Science Max

De nombreux parents pensent que Science Max est une chaîne éducative YouTube sous-estimée. Avec une approche amusante, pratique et interactive, Science Max enseigne aux enfants les tenants et aboutissants de concepts tels que les marées, la tension et la gravité, l’électricité, le vol, les réactions chimiques, etc. Le canal comprend également un certain nombre d’expériences scientifiques que vous pouvez répliquer à la maison pendant l’épidémie de coronavirus.

Peekaboo Kidz

Cette série de vidéos amusantes et faciles à suivre répond aux questions courantes des enfants sur toutes sortes de sujets. Si vous n’êtes pas sûr de répondre à l’une des questions de votre enfant curieux, vous voudrez peut-être voir si Peekaboo Kidz l’a déjà couvert.

Exemples de vidéos populaires: «Qu’est-ce que la pollution?», «Qu’est-ce que la dyslexie?» Et «Comment fonctionne Internet?» La chaîne comprend également plusieurs vidéos expliquant comment vous protéger de la propagation de COVID-19.

Lotty apprend

Avec des comptines et des jeux, la chaîne Lotty Learns enseigne aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire les éléments constitutifs de la lecture (et d’autres concepts importants, comme les formes et les couleurs). Chaque vidéo animée se concentre sur les bases de l’apprentissage de la lecture, comme la phonétique, le mélange de lettres et les mots visuels.

The Smithsonian Channel

Quel meilleur endroit pour en apprendre davantage sur les animaux, l’histoire et la culture que par le biais du Smithsonian Channel? Ces brèves vidéos engageantes sur YouTube offrent des leçons de deux minutes de la taille d’une bouchée sur des phénomènes intéressants dans la nature et la vie quotidienne.

Homeschool Pop

Les vidéos Homeschool Pop sont produites spécialement pour les éducateurs à domicile (qui sont presque tous en quarantaine de coronavirus!). D’une durée de cinq minutes à une heure, chaque vidéo propose une leçon complète sur des sujets adaptés aux écoles élémentaires et intermédiaires.

Les vidéos populaires incluent une plongée profonde dans l’année bissextile, une leçon sur les héros des droits civiques et un épisode sur Christophe Colomb. Les sujets vont des compétences mathématiques spécifiques, comme la soustraction à deux chiffres, aux monuments historiques célèbres et aux figures emblématiques de l’histoire.

Flocabulaire

Le flocabulaire est parfois décrit comme la version actuelle de Schoolhouse Rock. Chaque vidéo prend un sujet de leçon particulier, de Sacagawea à l’hyperbole et aux pronoms, et crée une chanson hip-hop autour d’elle. Il est idéal comme complément mémorable aux cours de littérature et d’histoire pour les enfants de tous âges.

L’affectation d’art

The Art Assignment est un excellent canal à utiliser si vous souhaitez intégrer l’art et l’histoire culturelle dans le programme d’enseignement à domicile des collégiens ou des lycéens.

La chaîne comprend des plongées profondes mais digestes dans des peintures spécifiques d’artistes de Frida Kahlo à Claude Monet, ainsi que des vidéos de grande envergure sur des problèmes éclectiques plus complexes dans la culture populaire et le monde de l’art, comme la façon dont Instagram change l’art, pourquoi les jeux vidéo ne sont pas si mauvais après tout, et ce qui fait de quelque chose un chef-d’œuvre.

Surtout pendant l’auto-isolement, vous pourriez encourager votre

les enfants plus âgés et les adolescents doivent utiliser The Art Assignment pour les faire réfléchir de manière plus critique

sur le monde en préparation au lycée ou au collège.