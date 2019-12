Les 7 meilleures comédies romantiques de tous les temps, selon Rotten Tomatoes

Il y a beaucoup de comédies romantiques, ou rom-coms, mais certaines sont venues changer le genre. Ce sont les films qui résonnent avec les gens des années après avoir fait leurs débuts pour rejoindre les rangs des meilleures comédies romantiques de tous les temps. À venir, découvrez quels 10 films ont été considérés comme les meilleures comédies romantiques de tous les temps par Rotten Tomatoes.

7. «The Lady Eve»

La Lady Eve de 1941 raconte l’histoire de Jean, un escroc, joué par Barbara Stanwyck, qui cible Charles (Henry Fonda) pour ses millions. Tout au long de son plan, le personnage de Stanwyck tombe amoureux de sa marque. Selon Rotten Tomatoes, The Lady Eve a «inspiré d'innombrables comédies de la bataille des sexes». Louez le film classique sur Amazon Prime Video pour 3,99 $.

6. «Crazy Rich Asians»

Une vedette sur la liste – spoiler: c'est parmi les deux films modernes sur la liste des meilleures comédies romantiques de Rotten Tomatoes – Crazy Rich Asians suit Rachel (Constance Wu) alors qu'elle se rend à Singapour avec son petit ami, Nick (Henry Golding), seulement découvrir sa famille est extrêmement riche.

Basé sur le roman du même nom de l'auteur, Kevin Kwan, Crazy Rich Asians a remporté un prix Critics Choice Award de la meilleure comédie.

5. «My Man Godfrey»

Un autre film des années 1930 pour faire la liste des Rotten Tomatoes, My Man Godfrey met en vedette Carole Lombard et William Powell. Lombard joue un riche mondain qui embauche le personnage de Powell comme majordome. Écoutez My Man Godfrey sur Amazon Prime Video gratuitement avec un abonnement.

4. «Fête romaine»

Audrey Hepburn et Gregory Peck tiennent le rôle principal dans Roman Holiday où le personnage de Hepburn, une actrice célèbre prenant une pause dans son emploi du temps chargé, rencontre un journaliste (Peck).

Audrey Hepburn et Gregory Peck dans ‘Roman Holiday’ | Paramount Pictures / Gracieuseté de .

Lorsque le journaliste découvre sa véritable identité, il promet à son rédacteur en chef une interview exclusive mais obtient plus que ce qu'il a négocié quand il tombe amoureux d'elle. Celui-ci est un incontournable pour Hepburn et les fans de mode. Louez le film de 1953 sur Amazon Prime Video pour 2,99 $.

3. «L'histoire de Philadelphie»

Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart jouent dans le film de George Cukor en 1940, The Philadelphia Story, où ils donnent des «performances rayonnantes». Hepburn joue une femme qui a des sentiments pour trois hommes qui doivent décider avec qui elle veut être. Louez le classique pour 3,99 $ sur Amazon Prime Video.

2. «The Big Sick»

Basé sur une histoire vraie, le film de Michael Showalter, The Big Sick, a pris la deuxième place sur la liste des meilleures comédies romantiques de Rotten Tomatoes. Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter et Ray Romano sont les vedettes du film de 2017 qui a à parts égales des rires et des larmes. Regardez The Big Sick sur Amazon Prime Video.

1. «C'est arrivé une nuit»

"Inégalée par les innombrables comédies romantiques qu'elle a inspirées", selon Rotten Tomatoes, le film de Frank Capra, It Happened One Night, avec Claudette Colbert et Clark Gable, est la crème de la comédie romantique. Dans le classique de 1934, une héritière (Colbert) quitte le navire après avoir épousé un homme à la hâte, pour tomber amoureuse d'un journaliste (Gable).

Rent It Happened One Night est disponible pour 2,99 $ sur Amazon Prime Video.