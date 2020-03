Les acteurs de ‘Pretty Little Liars’ Lucy Hale et Ashley Benson étaient amis des années avant d’être co-stars

Bien que cela fait presque dix ans depuis le début de Pretty Little Liars, nous ne pouvons toujours pas obtenir suffisamment d’informations privilégiées sur le casting. Surtout quand il s’agit de leurs amitiés hors écran. Découvrez comment Lucy Hale et Ashley Benson se sont rencontrées pour la première fois et sont devenues proches bien avant PLL.

Ashley Benson et Lucy Hale ont joué dans «Pretty Little Liars»

Lucy Hale dans le rôle d’Aria Montgomery et Ashley Benson dans le rôle de Hanna Marin dans «Pretty Little Liars» | Eric McCandless / Freeform via .

Sur PLL, Hale et Benson ont représenté Aria Montgomery et Hanna Marin, respectivement. Les deux font partie du groupe principal d’adolescentes qui sont les meilleures amies – c’est-à-dire jusqu’à ce que l’une d’entre elles, Alison, disparaisse. Après un an d’intervalle, ils se retrouvent quand le corps d’Alison est retrouvé – et, en fin de compte, quelqu’un veut épingler son meurtre sur eux.

Les acteurs, ainsi que Troian Bellisario et Shay Mitchell, ont figuré le plus en évidence au cours des sept saisons de la série bien-aimée. Avec un casting de personnages de soutien, ils découvrent qu’Alison est toujours en vie et affrontent maintes et maintes fois leur cyber-harceleur, A.

Ils ont travaillé ensemble sur une campagne

Lucy Hale et Ashley Benson visitent Bongo Bikini Shack le 24 mars 2012 à Miami Beach, en Floride. | Larry Marano / WireImage

En plus de PLL, Hale et Benson ont modélisé pour la marque de vêtements, Bongo, dans le cadre de sa campagne de rentrée scolaire de l’automne 2012. C’était alors que la série était à son apogée, ce qui en fait un excellent outil promotionnel pour la marque pour que les stars travaillent ensemble.

Curieusement, Hale et Benson sont également apparus séparément dans la sitcom How I Met Your Mother. Hale a décrit pour la première fois la sœur cadette de Robin, Katie, en 2007, des années avant PLL. Elle a repris son rôle dans un épisode de la saison 9. Benson, quant à lui, a joué la demi-sœur de Barney, Carly, qui sort avec Ted. (Cela signifie que, alors que Robin et Barney étaient mariés, ils étaient beaux-parents.)

Voici comment Hale et Benson se sont rencontrés

Alors, comment Hale et Benson se sont-ils rencontrés pour la première fois? “Nous nous sommes rencontrés sur Myspace”, a déclaré Hale dans une récente interview Wired Autocomplete. «J’avais 15 ans. Kendall Schmidt, qui était sur Big Time Rush, ce spectacle de Nickelodeon, il était le facteur de liaison. J’ai vu qu’il était ami avec elle et nous sommes devenus amis grâce à lui. Il pensait que nous nous entendrions et il avait raison.

Hale a poursuivi: «Mais nous sommes devenus amis sur Myspace, puis notre premier rendez-vous a eu lieu à Disneyland. Nous étions comme super, super serrés quand nous étions adolescents et ensuite nous avons perdu le contact. Et puis Pretty Little Liars nous a réunis. »

Sont-ils toujours amis?

De nos jours, les stars de PLL ne traînent pas autant ensemble. Benson et Mitchell ont attrapé le dîner en février 2020, et cette dernière a cité Bellisario comme quelqu’un à qui elle s’adresse pour obtenir des conseils parentaux. Mais il est naturel que les gens se séparent, et le souhait de séparation de Hale à ses «sœurs» ci-dessus ne montre aucune mauvaise volonté envers Benson ou les autres.

Elle a également un tatouage qui la lie à ses anciennes co-stars. «Toutes les filles sont allées chercher notre initiale de personnage sur notre doigt« chut », a déclaré Hale, se référant au moment du générique d’ouverture de l’émission. “C’est l’un de mes préférés”, a-t-elle ajouté. Comme Benson en a un aussi, nous sommes sûrs que ce n’est qu’une façon pour eux d’honorer leur longue amitié.