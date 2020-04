Les acteurs de Tiger King rejoignent Cameo pour apporter des messages personnalisés aux fans

Salut tous les chats et chatons sympas – il y a maintenant un moyen de vous connecter avec votre favori “Tiger King” étoiles.

Les acteurs Jeff Lowe, Joshua Dial, Saff, Tawny et Kody Antle ont tous rejoint Camée, un service en ligne qui permet aux fans d’acheter des messages vidéo personnalisés de leurs célébrités préférées.

“Que ce soit pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous dire de rester à l’intérieur ou vous donner des conseils de vie, la distribution de Tiger King vous a couvert”, a écrit la société dans la description. “Vous pouvez même obtenir une apparence spéciale de l’un de leurs animaux de compagnie exotiques!”

“Tiger King” – le sauvage, en sept parties Netflix docu-series – se concentre sur la bataille qui a duré des années entre Carole Baskin et Joseph Maldonado-Passage alias “Joe Exotic”, le polygame désormais emprisonné qui dirigeait un parc d’animaux exotiques rivaux a été reconnu coupable d’avoir tenté d’engager quelqu’un pour la tuer.

Pendant ce temps, obtenir votre vidéo Cameo personnalisée auprès d’un acteur pourrait vous coûter plus cher que prévu, car les prix varient, allant de 50 $ à 108 $. Par exemple, un clip de Jeff Lowe, l’ancien partenaire commercial de Joe Exotic qui dirige maintenant le zoo, coûte 75 $, tandis qu’un message vidéo des enfants de Bhagavan “Doc” Antle, Kody, 30 ans, et Tawny, 25 ans, coûte 108 $ et 95 $, respectivement.

Voir la liste complète des prix ci-dessous:

Bien que les cinq étoiles soient les seules à s’être jointes à ce jour, Cameo taquine plus devrait participer. En attendant, les acteurs actuels de Cameo ont déjà envoyé des vidéos aux fans.

Vous pouvez les consulter et acheter le vôtre ici.

“Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” est maintenant en streaming sur Netflix.

