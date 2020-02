Les acteurs ont dit que le film le plus long ne durait que 8 minutes

Il y a beaucoup de films magnifiques en nomination pour le prix du meilleur film pour les Oscars 2020, mais peu sont aussi étonnants sur le plan technique qu’en 1917. Le film suit les jeunes soldats de la Première Guerre mondiale, les caporaux suppléants Tom Blake et Will Schofield, alors qu’ils se déroulent une mission pour délivrer un message pour empêcher leurs collègues soldats britanniques d’attaquer les Allemands. Et le film entier est créé pour ressembler à un long plan continu alors que les soldats franchissent les lignes ennemies et se battent pour leur vie.

Alors que tout le film semble que les caméras ont suivi les soldats tout au long du calvaire, l’illusion a été créée à l’aide d’une supercherie photographique et d’une grande expertise cinématographique. Et les acteurs George MacKay et Dean-Charles Chapman qui ont joué les deux rôles principaux ont expliqué que les prises les plus longues étaient d’environ sept à huit minutes chacune.

L’équipage a dû aller aux extrêmes pour se préparer à filmer «1917»

George MacKay en «1917» | Universal Studios

Créer un film de guerre pour qu’il ressemble à un plan du début à la fin n’est pas une tâche facile. Et il a fallu une planification extrême de la part du réalisateur, Sam Mendes, et du directeur de la photographie Roger Deakens.

Insider explique que l’équipage de 1917 a construit des modèles de tous les décors dont ils disposeraient avant d’envisager de filmer. Les modèles ont aidé l’équipe à planifier exactement à quoi ressemblerait la scène au fur et à mesure que les acteurs la traversaient. Non seulement cela, mais parce qu’une scène s’est appuyée sur la lumière des fusées éclairantes pour illuminer une ville en ruine la nuit, l’équipage a pu utiliser un engin lumineux sur le mini modèle de la ville pour planifier la façon dont le tournage allait vraiment apparaître. L’engin lumineux «traçait dans quelle direction les ombres se déplaceraient et comment la lumière tomberait à travers les fenêtres du bâtiment».

Une fois les vrais décors construits, ils devaient accueillir à la fois les acteurs et les caméras, car les caméras suivaient les acteurs à travers les paysages. Ils ont fait construire des caméras spécialement pour le film afin de transmettre correctement l’illusion à un coup. Et Insider note que la caméra ne pourra jamais reculer non plus, car le film suit les soldats alors qu’ils poursuivent la guerre.

Les acteurs George MacKay et Dean-Charles Chapman ont déclaré qu’il avait fallu «des mois et des mois» de répétition

Créer l’illusion avec succès en 1917 a nécessité une bonne planification, une exécution parfaite et, bien sûr, de nombreuses prises. Parce que l’équipe de tournage dépendait fortement de l’éclairage naturel pour de nombreuses scènes dans les tranchées, il y avait de nombreux jours où le temps les empêchait de tourner. Et MacKay et Chapman, les deux leaders, ont déclaré à BUILD qu’il avait fallu plusieurs mois de répétitions pour bien faire les choses.

«Nous avons fait des mois et des mois et des mois de répétitions. Nous avons fait six mois de répétitions afin de nous préparer à ce que nous devions faire », a déclaré Chapman.

“Cela ressemble un peu plus à une pièce de théâtre … vous ne pouvez pas y couper”, a ajouté MacKay. “Vous ne pouvez pas couper avec la couverture. Nous devions décider du rythme émotionnel. … Le timing du dialogue affecte la taille de l’ensemble. Et donc tout devait être en quelque sorte travaillé de fond en comble. »

Les acteurs ont déclaré que le tir le plus long était de 7 à 8 minutes

Les acteurs George MacKay et Dean-Charles Chapman arrivent à la projection SFFILM de “1917” | Miikka Skaffari / .

Avec le film qui arrive en moins de deux heures d’exécution, les téléspectateurs peuvent se demander combien de temps chaque scène a réellement duré. Bien qu’il semble que les scènes n’aient pas été coupées pendant 20 à 30 minutes, Chapman a déclaré que le plan le plus long n’était en fait que d’environ huit minutes.

«Je pense que l’une des plus longues était de huit minutes? Sept, huit minutes? Chapman a répondu quand l’intervieweur a demandé. Et MacKay acquiesça d’un signe de tête. «C’est une scène vraiment tendue. … En fait, je ne pouvais pas arrêter de pleurer après avoir fait la scène parce que c’était tellement tendu. Ça a duré huit minutes, comme si je m’y suis vraiment pris. »

“C’est tellement immersif. Et non seulement c’est immersif à regarder, mais en tant qu’acteur, c’est juste la meilleure chose qui soit », a poursuivi Chapman.

MacKay a ensuite ajouté que le film utilisait plus de 400 extras pour donner vie aux scènes encore plus. Et la scène vers la fin du film qui montre le personnage de MacKay perpendiculaire aux hommes se précipitant sur le champ de bataille était “exaltante”, même si elle ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. MacKay a rencontré deux des figurants pendant qu’il courait, mais l’équipe de tournage a choisi de garder la scène, car cela montrait le chaos de la guerre encore mieux que ce qu’ils avaient initialement prévu.

Nous devrons voir comment les foires de 1917 avec l’Académie le 9 février!

