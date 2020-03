Les amis de Jazz s’inquiètent d’avoir atteint un «point de rupture»

Jazz Jennings est un défenseur des droits des LGBT depuis de nombreuses années. Mais récemment, elle a également commencé à discuter de problèmes de santé mentale.

La militante des droits des trans de 19 ans a été ouverte sur ses problèmes de santé mentale, en particulier avec l’anxiété et la dépression. Alors qu’elle se préparait à aller à l’université et à vivre seule pour la première fois, Jazz a commencé à ressentir des crises de panique et des symptômes de santé mentale plus graves que jamais.

Dans l’épisode du 17 mars de I Am Jazz de TLC, «Somewhere Over the Rainbow», les parents de Jazz l’ont envoyée en retraite spirituelle en cadeau, dans l’espoir que cela l’aiderait à soulager ses symptômes d’anxiété et à développer une meilleure adaptation et une meilleure autonomie. mécanismes apaisants. Les meilleurs amis de Jazz, Kaci et Jay, l’ont accompagnée lors de la retraite au Bagua Center de Miami, en Floride.

Les parents de Jazz l’ont envoyée en retraite spirituelle dans l’espoir que cela apaise son anxiété

Dans le dernier épisode de I Am Jazz, les parents de Jazz, Greg et Jeanette Jennings, ont évoqué l’anxiété et la dépression récentes de leur plus jeune fille. Ils espéraient que leur don d’une retraite spirituelle l’aiderait à apprendre à se calmer dans les moments stressants, surtout lorsqu’elle se préparait pour le collège.

“Le jazz a du mal ces derniers temps”, a avoué Jeanette. «Elle pense qu’elle peut le faire par elle-même. Que spirituellement, elle a ça. “

“Tout le monde doit lutter contre ses propres démons”, a reconnu le père de Jazz. Mais Greg a ajouté que lui et Jeanette voulaient aider leur fille avec sa santé mentale autant que possible.

“Nous savons que l’envoi de Jazz dans une retraite spirituelle n’est pas la fin, tout le monde”, a expliqué Greg. “Ce n’est pas un réparateur, c’est une aide.”

Jazz et ses deux amies ont réfléchi à son parcours émotionnel au fil des ans

Sur le chemin de la retraite, Jazz et ses meilleurs amis ont réfléchi à leur voyage ensemble au fil des ans. Kaci et Jay ont révélé que, même s’ils savaient que Jazz avait traversé beaucoup de choses au fil des ans, ses symptômes d’anxiété et de dépression semblaient pires que jamais ces derniers mois.

“Je connais Jazz depuis longtemps, alors je l’ai vue traverser à peu près ses pires moments”, a déclaré Kaci. “C’est probablement le pire que j’aie jamais vu son anxiété lui arriver.”

Alors que la star de I Am Jazz et ses deux meilleures amies ont fait du Reiki, de la méditation et des exercices de catharsis émotionnelle avec les leaders de la retraite spirituelle, Jazz a parlé de ses luttes récentes et de ses attaques de panique.

«J’ai en quelque sorte des difficultés internes, et j’ai l’impression que cela me prend parfois,» a-t-elle admis. «Si souvent, dans mon anxiété et ma dépression, je me retrouve pris dans ma tête.» Jazz craignait que l’université ne lui soit impossible si elle ne commençait pas à contrôler davantage son bien-être émotionnel.

Jazz a ajouté que son perfectionnisme et sa peur de l’échec devenaient parfois débilitants. La jeune militante a déclaré que ses craintes l’avaient même «contaminée» «sur le plan émotionnel».

Les amis de Jazz ont dit qu’elle avait atteint un «point de rupture» avec sa santé mentale

Les amis de Jazz, comme ses parents, ont admis qu’ils craignaient parfois que Jazz ne soit pas encore prête à vivre seule en raison de ses symptômes de santé mentale.

«Le jazz a traversé tellement de choses dans sa vie», a expliqué Kaci. “JE

pense qu’elle a atteint un point de rupture, et elle a juste besoin d’un peu de paix. “

Jay, aussi, était préoccupée par le fait que Jazz pourrait s’auto-saboter ou continuer à lutter avec ses démons intérieurs une fois à Harvard. «Ma principale préoccupation pour l’avenir du jazz», a-t-elle avoué, «c’est que parfois la seule personne qui se bat est elle-même.»

Après une séance de guérison énergique avec l’un des leaders de la retraite spirituelle, Jazz a admis au pratiquant: “Il est difficile pour moi de calmer mon esprit.” Elle craignait que cela lui prenne des «années» pour libérer toute la négativité à laquelle elle s’accrochait.

Mais le pratiquant de Reiki a dit à Jazz que ce n’était pas nécessairement le cas. «Votre esprit est fort», a-t-elle dit à la star de I Am Jazz, lui conseillant «d’utiliser cette énergie, cet esprit puissant» pour se laisser aller et se rendre au lieu de s’accrocher à la douleur du passé.

“En entendant que ça ne me prendra pas des années pour tout libérer

cette pensée négative est un soulagement », a déclaré Jazz. Pourtant, le militant des droits des trans

savait qu’elle avait un long chemin à parcourir en termes de prise de contrôle de sa propre

bien-être.

“J’ai l’impression que le voyage spirituel que j’ai fait a été à la fois

beau et laid à la fois », a avoué le jeune homme de 19 ans. “C’est difficile pour

je dois admettre que j’ai peur de ne pas être assez bon. Je veux juste laisser tomber toute erreur que j’ai commise et que je suis encore

attacher à. “