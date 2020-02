Les amis ne se réunissent jamais

2020-02-28 07:30:05

La distribution des «Amis» ne s’est réunie en groupe que deux fois depuis la fin du spectacle en 2004, a révélé Courteney Cox.

Courteney Cox a révélé que la distribution des “ Amis ” ne s’était réunie en groupe que deux fois.

L’actrice de 55 ans a conservé ses amitiés avec Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer depuis la fin du spectacle en 2004, mais elle a admis qu’il leur a fallu “éternellement” pour s’asseoir à nouveau ensemble pour dîner ensemble. et elle souhaite qu’ils le fassent plus souvent parce qu’ils s’amusent toujours.

Elle a dit: “Cela a pris une éternité, je ne sais pas combien d’années, peut-être 15 ans. Nous nous sommes finalement tous réunis et avons dîné.

“Quand nous nous réunissons, ce qui n’est jamais le cas, cela n’arrive pas très souvent, comme deux fois depuis la fin du spectacle, c’est juste le plus amusant. Nous rions tellement fort.”

Le groupe se réunira à nouveau pour une prochaine spéciale HBO Max non scénarisée et Courteney a promis que le spectacle sera “fantastique”.

Elle a dit: “Donc, ce qui est excitant, c’est que nous allons tous nous réunir pour la première fois, dans une pièce, et en fait parler de l’émission, et ça va être sur HBO Max, et je suis tellement excitée. Nous allons avoir le meilleur temps. Ça va être génial. Mais nous n’avons vraiment pas tous fait cela et nous nous sommes assis là et avons parlé et évoqué cette incroyable expérience que nous avons vécue. Ça va être fantastique. ”

Il y a également eu des rumeurs d’un redémarrage de la sitcom bien-aimée – qui a duré une décennie – et si cela devait arriver, Courteney sait qui elle aimerait voir incarner le personnage de Matt LeBlanc, Joey Tribbiani.

S’adressant à Kevin Nealon sur sa série YouTube “Randonnée avec Kevin”, elle a déclaré: “Eh bien, Timothée Chalamet peut être Joey. Il est tellement génial.”

L’actrice a également rappelé son propre passage dans la série et a admis qu’elle était ravie de jouer Monica Geller dès qu’elle a reçu le script, même si elle n’avait aucune idée de l’ampleur de la série.

Elle a dit: “Je voulais vraiment le faire. Je pensais que c’était un script vraiment drôle. Et, je veux dire, je ne savais pas que ça allait être un si grand spectacle. Mais je pensais que c’était drôle à coup sûr.”

