Les amis ont donné à Phoebe de Lisa Kudrow un arc de grossesse en guise de dissimulation

Quand un personnage de télévision tombe enceinte et que l’acteur ne l’est pas dans la vraie vie, la solution est simple: l’acteur porte un ventre de grossesse, comme Margot Robbie a joué le rôle de Sharon Tate enceinte dans Once Upon a Time… à Hollywood.

Cependant, lorsqu’une actrice tombe enceinte dans la vraie vie, le problème est plus délicat. Si le personnage n’est pas censé être enceinte, une émission de télévision obscurcira parfois la grossesse derrière de grandes chemises et manteaux ou en les faisant souvent tenir devant des tables.

Parfois, la grossesse réelle est inscrite dans la série. Ce fut le cas lorsque Lisa Kudrow était enceinte sur les amis de la sitcom NBC. La seule différence: les amis ont transformé sa grossesse d’un enfant en une histoire de trois enfants.

Pourquoi la grossesse de Lisa Kudrow a-t-elle été programmée mais pas Courtney Cox?

Lisa Kudrow en tant que Phoebe Buffay sur les «Amis» de NBC | David Hume Kennerly / .

Kudrow est tombée enceinte en 1997. L’actrice n’était pas sûre que Phoebe soit également enceinte, mais les scénaristes ont trouvé une solution intelligente.

Selon Mental Floss, les écrivains ont fait de Phoebe une mère porteuse pour les triplés de son frère. De cette façon, la grossesse pourrait être authentique, mais cela dispenserait le spectacle d’avoir à écrire en petits caractères en trois exemplaires.

La ride intéressante ici est que lors de la dernière saison, Courteney Cox est tombée enceinte de sa fille. Cependant, cela ne pourrait pas être écrit dans la série sans faire un volte-face majeur. Des amis avaient déjà établi que Chandler et Monica ne pouvaient pas concevoir, ainsi arrivèrent les costumes amples et les meubles cachés placés juste ainsi.

Phoebe étant Phoebe, elle s’est attachée aux triplés – à tel point qu’elle a presque refusé de les remettre. Dans l’émission intitulée “The One Hundredth” (parce que c’était le 100ème épisode) Phoebe donne naissance à un garçon et deux filles. Quand Phoebe se rend finalement compte qu’elle ne peut pas garder au moins un enfant pour elle, elle dit aux bébés qu’elle souhaite pouvoir les ramener à la maison mais se contentera d’être leur tante préférée.

«Il était une fois» d’ABC a géré la grossesse différemment

L’actrice Ginnifer Goodwin a eu l’une des expériences les plus uniques avec la grossesse en ce qu’elle a vu les deux côtés de l’expérience. Quand elle a joué dans la série ABC Once Upon a Time en jouant à Snow White, la vie a imité l’art et elle a commencé à sortir avec sa co-star Josh Dallas, qui jouait Prince Charming.

Lorsque le couple a découvert qu’ils attendaient, les scénaristes ont fait cette partie du scénario de la troisième saison, mettant le spectacle dans un saut dans le temps et donnant à la fille à l’écran de Goodwin Emma (Jennifer Morrison) l’occasion de jouer à nouveau son rôle de sauveur.

Cependant, les écrivains n’ont pas répété ce processus lorsque Goodwin est tombée enceinte une deuxième fois, pensant probablement que cela suspendrait trop d’incrédulité. Heureusement, depuis que le spectacle a été tourné au Canada, il y avait beaucoup de manteaux à portée de main pour masquer sa bosse de bébé.

La décision de cacher une grossesse dans une émission de télévision

Avec des effets spéciaux et des intrigues plus élaborés pour certains spectacles, on pourrait penser qu’il serait facile d’écrire une grossesse dans un spectacle de super-héros. Cependant, lorsque Danielle Panabaker est tombée enceinte de son premier enfant, il a été décidé de ne pas rendre son personnage Caitlyn enceinte sur The Flash.

Je veux dire, ça ne dépend pas de moi. C’est aux scénaristes », a-t-elle déclaré dans Entertainment Tonight. «Je leur ai dit quand j’étais enceinte et je leur ai en quelque sorte laissé le soin de faire un plan pour [handle it], et je pense qu’ils ont une grande vision pour le reste de la saison. … C’est bien que les (alter ego) vêtements de Killer Frost soient un peu plus lâches que ceux de Caitlin. C’est sûr », a-t-elle ajouté.

Au moins, quand Kudrow a eu son bébé dans la vraie vie, il y avait beaucoup d’amour pour se promener sur Friends. Selon Bustle, Kudrow se souvient: «Nous serions tous les six en coulisses et dirions simplement:« D’accord, faites un bon spectacle, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. »Et quand j’étais enceinte, alors ils disaient: «Faites un grand spectacle, aimez-vous, aimez-vous – aimez-vous, petit Julian!» Parce que nous savions que c’était un garçon et c’était son nom.