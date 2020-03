Les anciennes stars Waka Flocka Flame et Tammy Rivera Hop to We tv for New Reality Show

Tammy Rivera était une favorite des fans de Love & Hip Hop parce qu’elle restait surtout loin du drame, du moins par rapport à certains de ses acteurs. Maintenant, elle et Waka Flocka Flame ont maintenant leur propre émission de téléréalité sur WE tv et cela semble être aussi divertissant que vous avez jamais vu le couple à l’écran.

Waka Flocka Flame et Tammy Rivera | Marcus Ingram / . pour BET)

Waka Flocka Flame et Tammy Rivera sur «Love & Hip Hop»

Tammy Rivera était un acteur principal sur Love & Hip Hop: Atlanta pour les troisième, cinquième et sixième saisons. Elle a été un acteur de soutien lors de la quatrième saison de l’émission et a été la vedette dans certains épisodes de la septième saison. Waka Flocka Flame était un acteur de soutien pendant toutes les saisons où Rivera a joué dans la série.

Quand elle a commencé la série, une grande partie de l’histoire de Rivera impliquait qu’elle s’occupe de l’infidélité passée de Waka Flocka. Lors de la réunion de la saison trois, lorsque Joseline Hernandez et Stevie J ont combattu la plupart des acteurs, Rivera a eu une violente altercation avec Hernandez et n’est revenue au spectacle que vers la fin de sa quatrième saison.

Dans la saison 5, lorsqu’elle est revenue en tant que régulière de la série, elle a lancé une ligne de maillots de bain et c’était l’une de ses principales histoires. Elle était intéressée par l’embauche de mannequins transgenres et allait travailler avec une femme nommée D. Smith, mais ils sont entrés en conflit lorsqu’elle a contesté les commentaires antérieurs de Waka Flocka sur les personnes transgenres. Rivera et Waka Flocka se séparent vers la fin de la saison. Ils se sont réunis dans la saison six alors que Rivera lance sa carrière musicale.

Après avoir quitté la série, ils sont apparus sur le Wedding Boot Camp de WE tv et ont également organisé un spécial mariage sur le réseau. Les deux étaient brièvement sur Growing Up Hip Hop: Atlanta, en vedette dans la troisième saison de l’émission.

Voici à quoi vous attendre sur ‘Waka & Tammy: What the Flocka’

Waka & Tammy: What the Flocka est la première émission de téléréalité en solo du duo.

Dans une interview avec le Atlanta-Journal Constitution, Rivera a été interrogée sur le fait d’être l’une des stars les plus libres de conflits sur Love & Hip Hop et sur la manière dont elle ne s’embarrassait pas.

Le chanteur et personnalité de la télévision a expliqué: «Il [her time on Love & Hip Hop] a été très réussie, peu importe ce que les gens en disent. Cela m’a donné une plate-forme pour créer mes propres entreprises et gagner mon propre argent. J’ai gagné des millions grâce à cette émission. J’ai une ligne de maillots de bain réussie. La musique a eu beaucoup de succès. »

Jusqu’à présent, l’émission de télévision WE a un test de six épisodes. selon l’AJJ, l’émission “se concentrera sur les problèmes de rénovation domiciliaire, leur carrière musicale, la parentalité d’une fille de 14 ans, Charlie, et la tolérance de la belle-famille”.

“Nous leur donnons le vrai et le brut et le brut”, a expliqué Rivera.

Waka & Tammy: Ce que la Flocka diffuse les jeudis sur WE tv.