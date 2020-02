Les anciens de RuPaul’s Drag Race, Miz Cracker et Kim Chi, seront les premiers Drag Queens présentés dans une publicité pour le Super Bowl

Avec la prochaine saison de RuPaul’s Drag Race en première en février, la série de télé-réalité primée aux Emmy Awards ne sera certainement pas mise à mal par le Super Bowl. En fait, deux reines font une apparition lors de l’événement de cette année, avec une publicité pour le houmous de Sabra. C’est ainsi que Kim Chi et Miz Cracker sont devenues les premières drag queens d’une publicité pour le Super Bowl.

Sabra Hummus a une publicité pendant le Super Bowl 2020

Elle est mince, blanche, salée et l’une des préférées des fans de la saison 10 de RuPaul Drag Race. Dans la publicité, Miz Cracker essaie de mettre un casque, tout en protégeant ses cheveux. Finaliste de la saison 8 de Drag Race, l’adorable Kim Chi est assise à côté d’elle, grignotant du houmous, demandant si Miz Cracker est prêt.

«Pois chiches, je suis né prêt», répond Miz Cracker. «Hair We Go» se lit la publicité, alors que le logo Sabra Hummus apparaît à l’écran. Ce n’est peut-être qu’une publicité de quelques secondes sur le houmous, mais c’est une énorme victoire pour la communauté LGBTQ + et les autres concurrents de RuPaul’s Drag Race.

Miz Cracker assiste au DragCon UK 2020 de RuPaul à l’Olympia de Londres | Lia Toby / .

Kim Chi et Miz Cracker sont devenus les premiers interprètes de dragsters dans une publicité pour le Super Bowl

Vêtus de rouge, ces artistes drag ont fait l’histoire du Super Bowl, devenant les premières drag queens dans une publicité pour cet événement. Selon la nation LGBTQ, «C’est un teaser idiot pour une annonce peut-être encore plus stupide, mais la signification de celle-ci n’est pas une blague. Le Super Bowl attire régulièrement plus de 100 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l’un des événements télévisés les plus regardés chaque année. »

“Il y a dix ans, si vous aviez dit qu’il y aurait un artiste queer de couleur dans une publicité du Super Bowl, vous en auriez ri”, a déclaré Kim Chi lors d’une interview avec AdAge.

Ce n’est pas la première fois que les reines de cette série dépassent les limites de la communauté LGBTQ +. En 2019, Aquaria, Violet Chachki et RuPaul sont devenus les premiers interprètes de dragsters à marcher sur le tapis rose du Met Gala.

Kim Chi s’était auparavant associée à Lush Cosmetics pour une campagne avec des concurrents de Drag Race comme Shea Couleé. Miz Cracker a joué dans sa propre série YouTube “Review with a Jew”, qui est finalement devenue “Jewtorials” sur la plateforme de streaming de World of Wonder, WOW Presents Plus.

Certains fans ont partagé leur amour et leur soutien pour ces anciens concurrents de «RuPaul’s Drag Race»

Ce Super Bowl comprendra certaines des publicités les plus inclusives à ce jour, mettant en vedette des célébrités comme Jonathan Van Ness de Queer Eye de Netflix et l’artiste de “Old Town Road” Lil Nas X, comme rapporté par Them.

Les candidats ont partagé les publicités sur cet Instagram, tandis que le houmous de Sabra l’a posté sur YouTube. Presque instantanément, les fans des artistes drag ont partagé leur soutien, les félicitant pour ce projet.

“Je n’ai jamais regardé le Super Bowl mais vous pariez que je serai là pour les publicités. J’ai hâte d’encourager l’équipe Cracker. J’adore le sport », a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Je vais être la droite étrange à la soirée Super Bowl tout aussi excitée par le jeu ET les drag queens. Je ne peux pas attendre les regards étranges quand je crie OMG IT’S [MIZ CRACKER,]»A écrit un autre utilisateur de Twitter.

La saison 12 de RuPaul’s Drag Race débute le 28 février 2020. En attendant, les fans peuvent voir les saisons respectives de Miz Cracker et Kim Chi sur VH1.com.