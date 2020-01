Les années 1975 annoncent leur émission la plus respectueuse de l’environnement à ce jour, quelques heures à peine après leur Grammy Snub pour «Give Yourself a Try»

Le 1975 brise les frontières musicales, faisant des choix artistiques importants liés au changement climatique, avec même l’activiste Greta Thunberg sur une de leurs chansons. Pour leur prochain spectacle en plein air à Londres, The 1975 prend des mesures encore plus audacieuses pour être respectueux de l’environnement. Voici comment le groupe se débarrasse de son camouflet Grammy et sonne dans son époque Notes on a Conditional Form.

Le 1975 est en tournée en 2020, conjointement avec «Notes sur un formulaire conditionnel»

Matty Healy et le reste de The 1975 n’ont jamais hésité sur leurs opinions politiques. Cela est particulièrement vrai de la dernière ère du groupe, coïncidant avec leur sortie en 2020, Notes on a Conditionnel Form.

Le premier single sorti de cet album, “The 1975”, mettait en vedette la militante du changement climatique, Greta Thunberg. La deuxième chanson, «People», a agi comme une sorte d’appel à l’action pour certains fans, avec de la musique et des paroles angoissées. Maintenant, le groupe transforme son activisme en spectacles vivants, en utilisant sa plateforme pour sensibiliser au changement climatique et, plus généralement, pour être plus durable.

Ce groupe de rock nominé aux Grammy a annoncé un concert live, avec les artistes Charli XCX, Clairo et Pale Waves. Cette représentation aura lieu le 11 juillet 2020 et sera, semble-t-il, l’émission la plus respectueuse de l’environnement de 1975 à ce jour.

Le spectacle de 1975 à Finsbury Park devrait être leur spectacle le plus durable à ce jour.

Ce spectacle de Finsbury Park sera historique. Selon Readdork, «pour la toute première fois au Royaume-Uni, du carburant HVO durable et planifié provenant d’Europe sera utilisé pour alimenter tout un événement, ce qui réduira l’empreinte carbone de 90%». Ce sera le premier salon sans papier en Finsbury Park, avec des invités utilisant des billets numériques.

«Les 1975 se sont engagés à planter des arbres à travers le monde pour chaque billet vendu dans le cadre de l’initiative One Tree Planted. Des générateurs hybrides à panneaux solaires seront déployés, ainsi que la réduction de la taille des générateurs grâce à une surveillance approfondie effectuée en 2019. Les vendeurs de produits alimentaires exploiteront un système de feux de circulation mettant en évidence l’empreinte carbone de chaque repas vendu », poursuit l’article.

Ce n’est pas la première fois que The 1975 fait des progrès dans la conservation lors de leurs concerts. Plus tôt en 2019, The 1975 a créé une ligne de produits durables, en utilisant de vieux t-shirts et sweats à capuche qui n’étaient pas vendus. Le groupe continue d’encourager cela pour leur dernier concert, permettant aux fans d’apporter de vieilles chemises de 1975 (ou celles de tout autre groupe) à réimprimer avec des dessins de l’ère Notes on a Conditional Form.

Le 1975 sensibilise également au changement climatique avec leur musique

À travers leurs paroles (et même avec le compte Twitter de Matty Healy), ce groupe de rock n’a pas peur de défendre l’environnement et les groupes minoritaires. Cela, bien sûr, se traduit par leurs performances en direct, qui présentent souvent le drapeau LGBTQ + Pride pendant «Loving Someone» et des images de la culture pop pendant «Love It If We Made It».

Le 1975 entame également une tournée nord-américaine à partir d’avril 2020. Pour en savoir plus sur les prochains concerts du groupe, visitez leur site Web. Les notes sur un formulaire conditionnel seront présentées en avril 2020.

D’ici là, la musique de The 1975 est disponible en streaming sur Spotify, Apple Music et d’autres plateformes.