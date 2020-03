Les années 90 reviennent à la vie alors que les garçons de Backstreet exécutent un “ Je le veux comme ça ” socialement éloigné

Plus que jamais, les gens ont soif de nostalgie. Avec la pandémie de coronavirus et le paysage politique polarisé, tout le monde cherche une petite échappatoire. Et rien ne distrait du présent chaotique comme un voyage dans un temps plus simple, plus innocent et moins compliqué. Pour toute une génération, la récente apparition télévisée des Backstreet Boys est certainement admissible.

Backstreet Boys | La collection d’images LIFE via .

Le premier concert bénéfice pour le coronavirus

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les Backstreet Boys figuraient parmi les groupes musicaux les plus en vogue au monde. Rivaux et futurs partenaires du label NSYNC, le groupe de cinq personnes était connu pour ses ballades d’amour sentimentales et son harmonisation. En fait, ses membres se considèrent davantage comme un groupe vocal dans la veine de Boyz II Men que les prochains New Kids on the Block.

En outre, contrairement à beaucoup de ses contemporains, les Backstreet Boys sont restés ensemble bien après le sommet de sa renommée. Ils ont pris une pause entre les sorties d’album de Black and Blue des années 2000 et Never Gone de 2005. Mais la composition du groupe – à l’exception de Kevin Richardson, qui est brièvement parti de 2008 à 2010 – est restée intacte. Bien qu’ils soient encore mieux connus pour leurs premiers succès, les Backstreet Boys viennent de sortir leur dernier album en 2019.

Les Backstreet Boys lancés dans l’un de leurs plus grands succès

Les fans qui sont restés fidèles au groupe au fil des ans étaient donc ravis de voir leur apparition au Living Room Concert for America d’iHeartRadio. Diffusé sur Fox, le spécial est le premier grand concert bénéfice au service des citoyens américains touchés par la pandémie de coronavirus.

Organisé par Elton John, l’événement a permis de collecter des fonds pour Feeding America et la First Responders Children’s Foundation. Et une tonne d’artistes notables – dont Billie Eilish, Dave Grohl et Lizzo – ont apporté leur soutien. Les téléspectateurs étaient donc prêts pour que les Backstreet Boys fassent ce qu’ils font le mieux.

Backstreet Boys | RENARD

Et le groupe n’a pas déçu. À partir de cinq endroits différents, chacun des membres s’est réuni pour donner une tournure socialement distante à leur tube emblématique «Je le veux comme ça». D’Atlanta, Brian Littrell a commencé la chanson, et un par un, ses camarades de groupe se sont joints à lui. D’abord Nick Carter à Las Vegas, puis AJ McLean et Richardson dans des lieux distincts de Los Angeles, et Howie Dorough à Orlando.

Les fans adoraient la nostalgie des années 90

La performance de Backstreet Boys était parfaitement conforme au ton réconfortant de la spéciale. “I Want It that Way” est sans doute la chanson la plus populaire du groupe, et ce cliché de la nostalgie de la fin des années 1990 est exactement ce dont les téléspectateurs avaient besoin, semble-t-il.

“Fiers de @backstreetboys pour avoir fait cela et avoir fait partie de ce soir # LivingRoomConcert # iHeartConcertonFOX”, a tweeté un fan. De même, un autre fan a déclaré que la tournure du groupe sur leur tube classique était «convenablement surréaliste pour le moment». Ce sentiment a fait écho dans la plupart des médias sociaux. «Entendre et regarder cela me ramène littéralement à des temps plus simples! Je le veux littéralement de cette façon !! ” un téléspectateur a tweeté.

Si la performance a été conçue pour inspirer un sentiment de positivité et d’espoir renouvelés, elle semble avoir fait son travail. Bien sûr, certains téléspectateurs trouveront un moyen de critiquer les efforts de toute célébrité dès maintenant. Mais compte tenu de l’importance des Backstreet Boys pour tant de gens, leur apparence a beaucoup contribué à divertir tout le monde pendant cette crise médicale et à espérer des jours meilleurs.