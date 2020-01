Les artistes du Midwest Jerrel Larkins et Jordan Allred sortent ensemble

Le thème de la 13e saison d’Ink Master est Turf Wars, et les artistes s’affrontent en équipe avec d’autres «repping» leur région natale. Un total de 20 candidats de l’Est (Jimmy Snaz, Jessa Bigelow, K Lenore Siner, Emac et Andrew Hicks), du Sud (Jordi Pla, Patrick Flynn, Nychelle Elise, Money Mike Thornton et Jason Elliott), de l’Ouest ( Arlene Salinas, Hiram Casas, Raul Ugarte, Bob Jones et Angel Rose) et le Midwest (Jerrel Larkins, Jordan Allred, Kelly Severtson, Frank Ready et Jake Parsons) sont tous en compétition pour le grand prix de 100 000 $, une fonction éditoriale dans Inked Magazine, et bien sûr, le titre Ink Master.

Les juges Oliver Peck, Dave Navarro et Chris Nunez | Bryan Steffy

Malheureusement, seulement quelques semaines avant la 13e saison de téléréalité diffusée, des images controversées du juge Oliver Peck vêtu de blackface refirent surface. Par conséquent, Peck, qui est juge depuis la première saison, et le spectacle se sont séparés.

En conséquence, les fans du célèbre tatoueur ont menacé de boycotter la série. Malgré cela, deux candidats ont trouvé l’amour tout au long de la controverse. Après quelques épisodes diffusés, les artistes du Midwest Jerrel Larkins et Jordan Allred ont annoncé publiquement qu’ils sortaient sur Instagram.

Jerrel Larkins et Jordan Allred sont sur “Ink Master” Saison 13

De Boise Idaho, Jordan Allred a décrit le Midwest comme un «endroit vraiment sain» qui regorge de gens créatifs. Elle s’est lancée dans le tatouage à un jeune âge parce qu’elle était impliquée dans l’art et s’est retrouvée à créer «des illustrations personnalisées pour tout le monde».

Allred est spécialisé dans le tatouage en ligne fine. Également un artiste du Midwest, Jerrel Larkins, originaire du Colorado, a expliqué que son équipe est «solide» parce que les autres sont bien informés, s’alignent parfaitement, ombrent et emballent bien les couleurs.

Spécialisé en noir et gris, il est devenu un tatoueur parce qu’il pensait que c’était «dur à cuire» et a remarqué que l’occupation l’attirait constamment. Les autres artistes du Midwest incluent le concurrent de retour Frank Ready (Oklahoma City, OK), Kelly Severtson (Chicago, IL) et Jake Parsons (Denver, Colorado).

Après trois épisodes, l’équipe n’a jamais atterri dans le fond, et ils ont retiré leur première victoire la semaine dernière. Le Midwest et la côte ouest sont les deux seules équipes qui ont encore leurs cinq artistes. Les équipes Sud et Est sont toutes deux en baisse de deux.

Jerrel Larkins a annoncé que lui et Jordan Allred sortaient ensemble

Le 17 janvier 2020, quelques jours après la diffusion du deuxième épisode, Larkin a annoncé que lui et Allred sortaient ensemble sur son histoire Instagram.

Un fan a demandé s’il avait trouvé «un nouvel amour» dans l’émission, et Larkin a posté une photo des deux verres de vin avec un texte expliquant: «J’ai rencontré quelqu’un d’étonnant dans l’émission, et une grande chose que nous partageons est de comprendre non seulement cette industrie mais ce à quoi nous étions confrontés et que nous devions traverser le spectacle jour après jour. Je suis très reconnaissant et au-delà des mots. Et maintenant vous savez tous. “

via l’histoire Instagram de Jerrel Larkins

Allred a republié la réponse à son histoire, confirmant la nouvelle relation. Les deux ont depuis co-organisé une fête de la montre Ink Master aux côtés de leurs coéquipiers du Midwest.

Regardez la série de réalité basée sur le tatouage les mardis à 22 h. EST. sur Paramount Network.