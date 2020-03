Les avocats de Mel B enquêtent sur une ex-nounou

2020-03-04 09:30:07

Les avocats de Mel B “examinent” les affirmations selon lesquelles son ancienne nounou s’occupe à nouveau de sa fille, malgré le fait qu’elle ait mis en place une ordonnance de “séjour”.

La chanteuse des Spice Girls serait “hors d’elle” après que Lorraine Gilles a été vue ramasser Madison, huit ans, à l’école et a été vue dans le même bungalow de Los Angeles que son ex-mari Stephen Belafonte, malgré le fait qu’elle ait ” ordre de séjour “en place pour éloigner son ancien employé de sa famille.

Une source a déclaré au journal The Sun: “Il y avait des raisons valables pour lesquelles elle ne voulait pas de Lorraine autour de ses enfants, c’est pourquoi un ordre de séjour a été mis en place.

“Penser qu’ils se sentent tout à fait autorisés à bafouer cela est à couper le souffle pour elle. Elle est hors d’elle.”

Et un porte-parole de Mel a ajouté: “Il y a un ordre de séjour en place pour garantir que Lorraine Gilles ne se mêle pas de la vie de Mel et de ses filles.

“Ses avocats examineront cette affaire.”

Mel – qui a également Phoenix, 21 ans, et Angel, 12 ans, de relations antérieures – avait déposé des documents en décembre dernier indiquant qu’elle avait découvert que Lorraine s’occupait de Madison et avait demandé au tribunal d’intervenir, citant “la disposition explicite de” rester à l’écart “. .

Et la star de 44 ans a insisté sur le fait que la nounou – qui avait précédemment admis avoir triplé avec Stephen et Mel – était “totalement inappropriée et dérangeante” étant donné l ‘”histoire” entre eux.

Elle a ajouté: “Stephen a ordonné à Madison d’appeler Lorraine” Jenny “pour cacher son identité.”

Cependant, la demande a été rejetée par un juge.

L’année dernière, Mel a accepté de verser à Lorraine 1,8 million de livres sterling pour éviter d’être jugé dans un procès en diffamation intenté par la nounou pour des allégations selon lesquelles l’ancien juge “America’s Got Talent” l’avait qualifiée de “femme de ménage” et de “prostituée” dans les documents judiciaires relatifs à son divorce. de Stephen.

La chanteuse “ Say You Be There ” avait auparavant déclaré au tribunal qu’elle n’avait pas d’autre choix que de nommer Lorraine afin d’obtenir une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Stephen, mais le tribunal n’était pas d’accord et a renvoyé l’affaire devant les tribunaux.

Mel a fait appel, mais la Cour d’appel a approuvé la décision initiale.

Mel B, Spice girls, Lorraine Gilles

