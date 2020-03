Les Billboard Music Awards reportés

Les Billboard Music Awards – qui devaient avoir lieu le 29 avril au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas – ont été reportés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les Billboard Music Awards ont été reportés.

L’événement musical annuel – qui devait avoir lieu le 29 avril au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas – a été repoussé alors que le monde combattait la pandémie de coronavirus.

Les producteurs ont déclaré dans un communiqué: “Conformément aux directives actuelles établies par les responsables de la santé nationaux et locaux et afin d’assurer la santé et la sécurité de nos artistes, fans, invités et personnel – nous reportons les Billboard Music Awards. Pour en savoir plus plus de deux décennies, les Billboard Music Awards ont récompensé les meilleurs de la musique sur la base des charts Billboard, et nous sommes impatients de célébrer les artistes incroyables qui ont dominé ces charts au cours de la dernière année.

Kelly Clarkson devait revenir en tant qu’hôte de l’émission de remise de prix de musique, et avait précédemment partagé son enthousiasme à être mise en charge des procédures pour la troisième année consécutive.

Elle a déclaré à l’époque: “Je suis ravie d’être de retour avec ma famille Billboard. J’adore faire partie d’un événement qui célèbre nos plus grands artistes et divertit nos fans. Cette soirée de musique que vous ne voudrez pas manquer! ”

En 2019, la chanteuse de 37 ans a lancé le spectacle avec un mélange musical des plus grands succès de l’année.

Le hitmaker “ Derrière ces yeux noisette ” a traversé le public, prenant place à côté de l’acteur Terry Crews et a discuté de la performance d’ouverture de Taylor Swift et Brandon Urie de “ Moi! ”

Par la suite, Kelly a été expulsée par l’ancienne star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski, qui a affirmé qu’il était un agent de sécurité et qu’elle était dans un siège dont Florida Georgia Line avait besoin.

Mais lorsque les stars du pays ont affirmé qu’elles ne reconnaissaient pas l’hôte de la soirée, Kelly a déclaré: “Oh, vous avez des blagues, vous avez des blagues? D’accord. Je vais le prouver.”

La pop star a ensuite été rejointe par un guitariste et des choristes et a interprété le tube du duo «Meant to Be», avant de se diriger vers Ella Mai pour un chœur de «Boo’d Up». Kelly a ensuite grimpé sur scène et a été rejointe par des danseurs pendant qu’elle chantait des bribes de morceaux, dont ‘Girls Like You’ de Maroon 5, une version country de ‘The Middle’ de Zedd, Calvin Harris et ‘One Kiss’ de Pana! At The Disco’s ‘High Hopes’, ainsi qu’une interprétation impressionnante de ‘I Like It’ de Cardi B.

