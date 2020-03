Les biscuits aux pépites de chocolat farcis Oreo de Chrissy Teigen sont la nourriture réconfortante dont nous avons besoin en ce moment

Chrissy Teigen, la maven des médias sociaux, tient ses plus de 28 millions d’abonnés Instagram au courant (pardonnez le jeu de mots) de la façon dont elle est occupée pendant la quarantaine actuelle. Parfois, en se joignant à des concerts en direct avec son mari John Legend ou en créant de nouveaux plats avec sa fille Luna et son fils Miles dans la cuisine, l’ancien mannequin aide à divertir les fans tout en s’isolant.

Avec son site Web très populaire Cravings comme aliment de base pour les cuisiniers à domicile, Teigen sort quelques recettes «du coffre-fort», dont une qui satisfera tous ceux qui ont un soupçon de dent sucrée.

Chrissy Teigen | Donna Ward / WireImage

Recettes de Teigen

L’auteur du livre de cuisine a contacté ses abonnés Cravings pour les encourager à suivre les lignes directrices actuelles sur la distanciation sociale et à proposer des façons d’aider les autres et de rester occupé. Voulant également partager certaines de ses recettes éprouvées, Teigen a transmis quelques favoris qui pourraient être faits avec peu d’effort.

“Plutôt que de publier le contenu le plus récent du site Cravings, je pensais partager mes recettes les plus simples (avec le moins d’ingrédients) à faire à la maison”, a écrit Teigen à ses abonnés Cravings. “Si vous n’avez pas eu l’occasion de le vérifier dans la journée, j’ai pensé qu’il pourrait être amusant de partager de vieux messages de temps en temps – nous l’appellerons” From The Vault “(ajoutez des effets sonores d’écho ici ). “

Ravissant les amateurs de sucre avec un dessert décadent, Teigen a publié une recette qui plaira certainement aux amateurs de confection sceptiques. “Cette semaine, nous ramenons des biscuits aux pépites de chocolat farcis à l’oréo qui sont incroyablement chocolatés et gluants et crémeux et beurrés”, a-t-elle écrit, “en d’autres termes, un dessert garanti à toute épreuve que tout le monde adorera.”

Instructions simples

Teigen décrit les ingrédients requis pour la recette qui consistent en des articles que la plupart des gens trouveraient dans leur garde-manger au quotidien:

2 ¼ tasses de farine tout usage1 cuillère à café de bicarbonate de soude½ cuillère à café de sel1 tasse (2 bâtonnets) de beurre non salé, ramolli¾ tasse de sucre brun 1/2 tasse de sucre granulé2 gros œufs, température ambiante1 cuillère à café d’extrait de vanille1 tasse (6 onces) de pépites de chocolat15 biscuits Oreo

La maman de deux enfants fournit des détails sur la façon de créer les douceurs sucrées indulgentes que même le boulanger le plus amateur sera en mesure de gérer:

Préchauffer le four à 350 ° F degrés. Tapisser deux plaques à pâtisserie de papier parchemin (si vous décidez de refroidir votre pâte à biscuits, faites cette étape plus tard, lorsque vous êtes prêt à cuire les biscuits) .Dans un grand bol, tamisez ensemble la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Dans un batteur sur socle équipé de la pagaie, battre le beurre et les sucres pendant 3 minutes. Battre les œufs, un à la fois, en battant bien après chaque ajout. Ajouter l’extrait de vanille. Ajouter les ingrédients secs et battre à basse vitesse jusqu’à ce qu’ils soient combinés, ou mélanger à la main avec une cuillère en bois. Ne pas trop mélanger – mélanger juste jusqu’à ce que le tout soit combiné. Incorporer les pépites de chocolat et réfrigérer la pâte au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Cela aidera vos biscuits à rester épais et à se répandre moins pendant la cuisson.À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 1,5 cuillère à soupe (ou utilisez une cuillère à soupe à la place), prenez une boule de pâte à biscuits et placez-la sur un biscuit Oreo. Prenez une autre boule de pâte et placez-la au fond de l’Oreo. Appuyez sur les bords des deux côtés jusqu’à ce qu’ils soient scellés ensemble et couvrez le biscuit Oreo.Placez les biscuits sur des plaques à pâtisserie préparées et faites cuire les biscuits pendant environ 9-12 minutes, jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer sur les bords. Laisser refroidir 10 minutes, puis transférer sur une grille pour refroidir complètement.

Biscuits aux pépites de chocolat farcis aux Oreo via le site Web Cravings by Chrissy Teigen

Une option plus simple

Lorsque Teigen a partagé la recette pour la première fois en 2012, les fans sont apparemment devenus fous pour l’idée du cookie dans un cookie. “Quand j’ai posté cette photo sur Twitter, je n’avais aucune idée que vous allumiez en furie dessus … Je connais maintenant votre kryptonite”, a-t-elle écrit, admettant qu’elle n’était pas une grande fan de bonbons. “En tant que personne qui n’a jamais eu la dent sucrée, je n’ai jamais compris les monstres sucrés, tout comme je suis sûr que les monstres sucrés ne comprennent pas tout à fait mon amour d’enfance de lécher des bâtons de beurre.”

Pour ceux qui veulent renoncer au processus de fabrication artisanale de la pâte, Teigen propose une solution. «Gardez-vous tranquille et achetez la pâte à biscuits aux pépites de chocolat pré-faite. Bien, la fabrication maison est sacrément facile », a-t-elle conseillé, admettant qu’elle serait préfabriquée lors de leur fabrication. “J’avais BEAUCOUP trop à faire pour les faire à partir de zéro avec de telles options de pâte à biscuits disponibles partout!”

Les fans de Teigen ne manqueront pas de rester à l’écoute pour plus de ses créations alléchantes mais faciles à faire!