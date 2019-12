Les célébrités dévoilent leurs sélections de playlist de vacances – Qui s'écoute?!

«C'est la saison pour basculer vers certains classiques des Fêtes.

Oui, nous écoutons tous Mariah Carey "Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous" répéter cette période de l'année, mais il y a beaucoup de place sur cette playlist de vacances pour les classiques anciens et nouveaux.

TooFab a récemment rattrapé les stars de la gigantesque liste de films de vacances de Lifetime – y compris Hilarie Burton, Keshia Knight Pulliam, Ashanti, Kim Fields et Sarah Drew – qui ont tous révélé les chansons saisonnières dont ils ne peuvent tout simplement pas se passer.

"J'adore l'ancien Noël, mais Elvis Christmas est la norme dans notre foyer", a révélé Burton. "Elvis Christmas est une sorte de Noël sexy. C'est vintage et sain. Vintage sexy et sain!"

Nous y sommes.

"J'ai généralement des fêtes de Noël chez moi – enfin, les fêtes de coupe d'arbres sont ce que nous appelons. Et nous jouons toute la musique de Noël", a expliqué Ashanti. "Bien sûr, ma mère me fait mettre mes albums. Mais nous écoutons un peu tout le monde, vous savez, de Run-DMC à Mariah. Donc je pense que c'est un collectif, tout le monde se met dans l'ambiance et l'esprit."

Pour Kim Fields, elle était tout au sujet des tentations, Boyz II Men et, laissant tomber quelque chose d'un peu plus récent, Pentatonix Christmas.

Keshia et Soleil ont également abandonné Mariah, tout en révélant qu'ils écoutent les Jackson 5, Frank Sinatra et Stevie Wonder.

Quant à Sarah, elle et ses amis enregistrent leur propre musique chaque année, mais sont également friands de musique classique et d'hymnes. "C'est ce avec quoi j'ai grandi, contrairement à Frosty le bonhomme de neige et des trucs comme ça", a-t-elle expliqué.

