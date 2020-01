Les célébrités offrent un soutien après que Vanessa Bryant ait rompu le silence après la mort de Kobe et Gianna

Vanessa Bryant a rendu publique sa page Instagram et ses premiers commentaires depuis la mort tragique de Kobe Bryant et leur fille de 13 ans, Gianna, et a immédiatement rencontré une incroyable vague de soutien de la part des fans, des athlètes et de la communauté hollywoodienne.

La mère endeuillée a non seulement donné son cœur à la perte qu’elle et sa famille subissent après un accident d’hélicoptère dimanche qui a tué Kobe, Gianna et sept autres personnes, elle a également partagé ce qu’elle et l’organisation sportive de jeunesse de Kobe font pour aider l’autre familles touchées par cette tragédie.

C’est un geste de bonne volonté et de gentillesse incroyable, mais pas surprenant, même si Vanessa et ses filles subissent l’un des pires scénarios imaginables pour une jeune famille. Même si elle est en train de gérer son propre chagrin et sa propre perte, son cœur va aux autres familles touchées.

Sachant que sa famille va survivre financièrement à cette tempête, Vanessa a fait preuve d’un grand cœur et de compassion en créant un fonds pour ceux qui pourraient ne pas partager son privilège. “Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a créé le Fonds MambaOnThree pour aider les autres familles touchées par cette tragédie”, a écrit Vanessa.

Sa longue légende accompagnait une belle photo de toute la famille Bryant, avec Kobe rayonnant alors qu’il était entouré des cinq femmes qui lui ont donné la vie.

“Mes filles et moi voulons remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible”, a commencé Vanessa. “Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une amoureuse, réfléchie et fille merveilleuse et soeur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. “

“Je suis rassurée de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu’ils étaient si profondément aimés”, a-t-elle poursuivi. “Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. Ce sont nos belles bénédictions qui nous ont été enlevées trop tôt.”

Elle a expliqué à quel point il était «impossible» d’imaginer continuer sans eux, mais elle pense que Kobe et Gianna «brillent sur nous pour éclairer le chemin».

“🙏🙏🙏 Pour vous tous”, a écrit Cindy Crawford dans les commentaires, Ayesha Curry fait écho aux sentiments de prière avec ses mots: “Nous t’aimons.”

Ellen Degeneres a assuré Vanessa, “Il y a tellement d’amour dans le monde pour vous en ce moment. J’espère que vous pouvez le ressentir.”

“” Mes plus sincères condoléances à vous Vanessa! “A écrit NeNe Leakes. “Mon cœur saigne pour vous et les autres familles! Vous élever dans la prière 🙏🏾”

Des messages de soutien supplémentaires qui ne pouvaient être exprimés que par une combinaison des émojis d’amour et de prières venaient de Shiggy, Jeffrey Dean Morgan, Nikki Bella, et Rico Rodriguez.

La La Anthony fait écho à ces sentiments, en écrivant: “” Je t’aime profondément V. Pour toujours et toujours à tes côtés ❤️❤️❤️🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽. ” Sarah Michelle Gellar “Vous et votre famille, ainsi que les familles des autres personnes perdues, êtes dans les pensées, les prières et les cœurs de chacun.”

“Envoyer tout mon amour et mes prières”, a écrit Lily Aldridge, accompagné de chacun des emojis. Pendant ce temps, Brielle Biermann s’est assurée de faire savoir à la famille: «Vous êtes tous si aimés».

L’Olympien Ali Krieger a commenté: “Nous vous aimons et nous pensons toujours à vous et à votre belle famille! ❤️”, a ajouté Derek Hough, “Tout et tout ce que nous pouvons faire pour vous et les familles concernées. Nous vous aimons”

Prouvant que l’influence et l’impact de Kobe se propagent à travers les générations, la star de “Stranger Things” Noah Schnapp a offert des mots de soutien, écrivant: “Vanessa le monde t’aime tellement toi et ta famille et kobe et gigi nous manquent plus que tout. Moi et le reste du monde sommes profondément désolés pour ce que vous avez à traverser, c’est difficile assez pour nous, je ne peux pas commencer à imaginer ce que vous ressentez. sachez simplement qu’ils sont dans un meilleur endroit maintenant et je veillerai sur vous pour vous encourager à toutes vos réalisations “

Danielle Fishel lutté pour composer ses pensées, commentant: «J’ai écrit et réécrit ce message 12 fois. Je ne peux vraiment pas trouver les mots parce qu’ils se sentent tous faibles et sans valeur à la lumière de l’énorme tragédie que vous, Natalia, Bianka et Capri traversez. Vous tous, y compris les autres familles, ont été dans mes prières plusieurs fois par jour et je sais que Dieu veille sur vous et vous enveloppe de sa lumière et de son amour. Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont aimé, et continueront d’aimer pour toujours, les neuf les âmes ont perdu ce jour-là.

“L’amour, la lumière et le respect pour vous et les filles toujours”, a écrit Todd Chrisley. “Vous êtes une belle âme forte qui continuera à rendre Kobe et toutes vos filles fières.”

