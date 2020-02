Les célibataires ont dû suivre 2 règles lors de leurs rencontres dans les pods

Il y a une autre nouvelle émission de téléréalité avec une touche. Netflix a publié une nouvelle émission où les gens sortent sans se voir. Love Is Blind essaie de mettre la phrase courante à l’épreuve. Mais les célibataires devaient suivre deux règles lorsqu’ils sortaient dans des pods. Découvrez ce qu’ils étaient et plus encore.

Des couples se fiancent sans se voir sur “Love Is Blind”

Le nouveau spectacle Netflix est une expérience de rencontres où des hommes et des femmes sortent à l’aveugle dans des capsules. Si un couple est fiancé, ils partent et le spectacle suit leur vie ensemble jusqu’à leur mariage.

L’idée derrière l’expérience est de voir si l’amour est vraiment aveugle. Cependant, il y a plus qu’une attraction physique qui pourrait déchirer les couples. La famille et les amis peuvent désapprouver leur relation. Ils pourraient continuer à apprendre des choses les uns sur les autres qui changent tout.

Cependant, la partie datant de l’émission est ce qui la distingue vraiment. Le processus de datation a également changé avec le temps.

Les premières dates étaient courtes

Amber sur «Love Is Blind» | Netflix

Le processus de rencontres a commencé avec des dates courtes pour que tout le monde puisse se rencontrer. Cela ressemble beaucoup à la datation rapide.

“Cette partie était en quelque sorte structurée par la production, et nous avons tourné les gens en quelque sorte dans le style des chaises musicales, du style speed-dating”, a déclaré Chris Coelen à A.V. Club. «Mais ensuite, ils ont contrôlé leur propre destin. Ils ont demandé ce qu’ils voulaient demander. »

Il a poursuivi: «Nous les retirions après environ sept à 10 minutes lors de cette première rencontre et les faisions pivoter vers la personne suivante. Et puis, vraiment, à partir de là, ils ont été encouragés à se concentrer sur les personnes sur lesquelles ils voulaient se concentrer, à passer du temps avec les gens avec qui ils voulaient passer du temps. »

Les seules règles étaient qu’ils ne pouvaient pas se voir ou se toucher

Les candidats avaient en fait beaucoup de flexibilité en ce qui concerne leurs dates à l’aveugle. Il n’y avait que deux règles évidentes.

“De toute évidence, ils ne pouvaient pas se voir et ils ne pouvaient pas se toucher”, a déclaré le créateur de l’émission. “Mais à part cela, ils pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient faire – nous les avons encouragés à faire preuve de créativité.”

Les téléspectateurs ont vu des couples boire du vin pendant qu’ils parlaient. Mais ils ont également été autorisés à dîner. Le créateur du spectacle a expliqué:

Nous avons dit: «Écoutez, pensez-y comme si vous alliez à un rendez-vous. Quoi que vous vouliez faire, dans des limites raisonnables, nous essaierons de répondre à cela. ” Donc, s’ils disaient: «Hé, tu sais quoi? J’adore la cuisine italienne et j’adorerais avoir un dîner de lasagne avec mon rendez-vous », nous essayons de faire en sorte que le dîner des lasagnes soit organisé pour les personnes de part et d’autre. Et ils en parleraient en mangeant. Ils diraient: «Wow, cette lasagne est vraiment ringarde. J’adore la sauce. ” Ou ils voudraient peindre une image, ou jouer à un jeu ensemble, ou quoi que ce soit, et ils pourraient faire tout cela.

Il semble que les téléspectateurs n’aient peut-être pas vu certaines des dates uniques dans les pods. Ils devront continuer à regarder pour voir si l’amour qui s’y trouve durera.