Les chaînes YouTube récapitulatives les plus drôles de télé-réalité pour vous faire rire pendant l’épidémie de coronavirus

Si l’épidémie de coronavirus et les ordonnances de rester à la maison vous ont abattu, vous pourriez avoir besoin d’un peu de plaisir coupable pour vous distraire. Et quel meilleur plaisir coupable existe-t-il que la télé-réalité?

De la récapitulation des émissions de Bravo à la couverture de tout ce qui concerne MTV et TLC, ces chaînes YouTube proposent le meilleur des commentaires de télé-réalité que vous pouvez apprécier entre les montres frénétiques en quarantaine.

Luke Alexander

Luc

Alexander est connu pour ses commentaires et opinions sur les réseaux sociaux,

la culture d’influence, et d’autres YouTubers. Il est devenu célèbre sur YouTube avec

ses récapitulations hilarantes et sournoises de Tana Turns 21 de MTV, mettant en

star des médias Tana

Mongeau. En plus de récapituler la téléréalité de Tana, il a récemment essayé

sa main pour couvrir la nouvelle série Snapchat de Nikita Dragun.

Sans boule de cristal

Katie Joy de Without a Crystal Ball couvre tout ce qui concerne la télé-réalité, publiant souvent de nouvelles vidéos plusieurs fois par jour. Elle a couvert presque toutes les séries de téléréalité populaires, y compris Sister Wives, Unexpected et 90 Day Fiancé de TLC, ainsi que Love After Lockup et Life After Lockup de WEtv, Teen Mom et Jersey Shore de MTV, et absolument tout sur la famille Duggar.

Beaucoup de ses vidéos incluent des interviews exclusives avec des acteurs ou des personnes qui les connaissent.

Rapport Grace

Le rapport Grace of Grace est probablement

surtout connue pour ses récapitulations ultra-populaires de Teen Mom and Teen de MTV

Maman 2. Elle couvre également les tenants et aboutissants de tous les coulisses

drame parmi les membres de la distribution Teen Mom, leurs partenaires et leurs

familles. Récemment, cependant, elle s’est diversifiée dans plusieurs autres émissions, en particulier

L’amour est aveugle de Netflix.

The Celeb Talk Guy

Il n’est pas toujours courant qu’un gars gagne en popularité dans le monde des commentaires de télé-réalité sur YouTube, donc The Celeb Talk Guy propose un changement bienvenu. Ses vidéos drôles et rapides couvrent les coulisses et les drames à l’écran de nombreuses émissions populaires, comme 90 Day Fiancé et Love After Lockup.

Il récapitule également régulièrement Lifetime’s Married at First Sight, qui n’est pas toujours couvert par les autres YouTubers de cette liste.

Appelez-moi simplement Wah

Vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de commentaires du fiancé de 90 jours? Tu as

pour vérifier Just Call Me

Récapitulatifs super amusants de Wah de l’émission TLC, ainsi que des retombées comme Avant

les 90 jours et l’autre sens. Elle a aussi récemment commencé à couvrir Marié

à First Sight and Love

Après le verrouillage, vous pouvez ainsi rattraper tous les spectacles que vous avez manqués pendant

l’épidémie de coronavirus.

Jill-Informed

Si vous aimez les émissions de télé-réalité Bravo, vous adorerez tout sur la chaîne de Jill-Informed. Des vraies femmes au foyer (de New York, du comté d’Orange, du New Jersey et de Beverly Hills) aux règles de Vanderpump, cette dame connaît absolument ses affaires. (Elle couvre quelques autres émissions, comme la RuPaul Drag Race de VH1, parfois aussi.)

Ses flux ont également tendance à être longs, vous pouvez donc vous détendre en quarantaine et vous imprégner de tous les détails juteux.

Bachelor Fantake

Bien sûr, on ne peut pas parler de télé-réalité sans parler

sur ABC’s The Bachelor. Cette chaîne YouTube en pleine croissance

avez-vous couvert les récapitulatifs de Bachelor et Bachelorette avec le

Série de répartition du baccalauréat.

Vidéos d’opinion (comme une défense récente de Peter

Weber et sa saison controversée) font également ressortir cette chaîne.