Les chansons de George Harrison Ringo Said étaient égales aux meilleures chansons de Lennon-McCartney

Lorsque les chansons de John Lennon et Paul McCartney ont commencé à se hisser en tête des charts en Angleterre et en Amérique, cela a fondamentalement donné le ton aux Beatles. À partir de ce moment-là, la musique de Lennon-McCartney – et leur paire de voix d’or – serait la force motrice du groupe.

“Paul et moi avons vraiment découpé l’empire entre nous”, a expliqué John dans Anthology. «Paul et moi avons fait tout le chant, toute l’écriture. George [Harrison] n’a écrit une chanson que bien plus tard. »

Lorsque George a commencé à écrire sa propre musique, ses chansons ont été embauchées en studio. Le producteur des Beatles George Martin a finalement reconnu la différence. “Il n’a jamais été traité au même niveau, comme ayant la même qualité d’écriture de chansons”, a déclaré Martin.

Mais George a continué à se débrancher. Par The White Album (1968), il a vraiment atteint son rythme de compositeur. Et au moment où les Beatles ont enregistré Abbey Road (1969), tous les paris étaient arrêtés. Aux yeux de Ringo, les meilleures chansons de George de cette époque étaient égales à n’importe quel morceau de Lennon-McCartney.

Ringo ne tarit pas d’éloges sur “Quelque chose” et “Pendant que ma guitare pleure doucement”

Alors que George a fait du bon travail dans les albums précédents, deux titres de The White Album ne pouvaient pas être ignorés. Le premier, “Long, Long, Long”, était la chanson d’amour de George à Dieu. Cette chanson reste une piste hors concours du double album du groupe.

Mais «While My Guitar Gently Weeps» se classe parmi les meilleures œuvres des Fab Four de l’époque. Comme tant d’autres chansons écrites par George, le groupe ne lui a pas accordé l’attention qu’il méritait au départ. Lorsque George a amené son ami Eric Clapton au studio, cela a changé.

Avec l’intro de piano de Paul, le solo de guitare de Clapton fait vraiment chanter la meilleure composition de White Album de George. Mais George s’est peut-être surpassé l’année suivante lors des séances d’Abbey Road. C’est à ce moment-là qu’il a apporté quelque chose au studio pour enregistrer.

Pour Ringo, ces deux chansons placent George parmi l’élite. “George s’épanouissait en tant qu’auteur-compositeur”, a déclaré Ringo. “Quelque chose” et “Pendant que ma guitare pleure doucement” – vous plaisantez? Deux des plus belles chansons d’amour jamais écrites… à égalité avec ce que John et Paul ou toute autre personne de l’époque ont écrit. »

George Martin a regretté plus tard la façon dont il a traité «le Beatle tranquille»

George Martin a peut-être vu le Beatle tranquille apparaître avec «While My Guitar Gently Weeps» et «Here Comes the Sun», mais il n’était toujours pas convaincu au moment des séances d’Abbey Road. “C’était une super chanson, et franchement, j’ai été surpris que George l’ait en lui”, a déclaré Martin à propos de “Something”.

En regardant en arrière, cependant, Martin a admis qu’il aurait pu encourager George davantage. “Je suis coupable à cet égard”, a-t-il déclaré. “J’étais le gars qui disait:” S’il a une chanson, nous le laisserons l’avoir sur l’album “- avec beaucoup de condescendance. Je sais qu’il a dû se sentir vraiment mal à ce sujet. »

En effet, George a parlé du peu d’encouragement qu’il a reçu en tant qu’auteur-compositeur à l’époque des Beatles – et à quel point c’était agréable d’être seul par la suite. Pour mettre le sentiment en mots, George a utilisé le mot le plus terre à terre auquel il pouvait penser. “C’était comme si j’étais constipé”, a-t-il déclaré à propos de son premier album solo.

