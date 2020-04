Les chats de Doc Antle sont apparus dans des films, des publicités et une vidéo Diddy

Les docuseries Netflix Tiger King: Murder, Mayhem et Madness ont tiré le rideau sur bien plus que Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic. Il a exploré d’autres gardiens de gros chats Carole Baskin, Jeff Lowe et Bhagavan Antle, alias Doc Antle. Antle dirige Myrtle Beach Safari où il charge toujours les gens de visiter ses tigres. Diddy et d’autres icônes hollywoodiennes ont également payé Antle pour utiliser leurs tigres dans des clips, des publicités et des films.

Donc, vous avez peut-être vu ses tigres à l’écran bien avant Tiger King. Antle a travaillé à Hollywood des années 80 aux années 00. Voici quelques premières apparitions de tigres de Doc Antle que vous avez peut-être vus.

Avant ‘Tiger King’, le premier showbiz de Doc Antle était des publicités Exxon

La compagnie pétrolière et pétrolière Exxon avait un tigre pour sa mascotte. Ils n’étaient pas le roi des tigres, mais leur slogan était «Mettez un tigre dans votre aquarium» et utilisaient en fait des tigres en direct dans certaines de leurs publicités télévisées et publicités imprimées. Antle a fourni et formé ces tigres de 1982 à 1988, selon son blog.

Cela ajoute à l’histoire inégal d’Exxon avec l’environnement. Plus tard dans les années 80, leur marée noire à Valdez a endommagé la côte de l’Alaska. Maintenant, ils ont une histoire avec les fameux chats élevés en captivité de Tiger King.

Doc Antle était le roi du tigre pour “The Jungle Book”

Non, pas le Jungle Book 2015 où Jon Favreau a réalisé Mowgli (Neel Sethi) avec des animaux entièrement générés par ordinateur. Il y avait un livre de la jungle en 1994 avec Jason Scott Lee en tant que Mowgli adulte. Il n’y avait pas de CGI à l’époque, il a donc côtoyé des animaux de la jungle vivants. Antle était l’entraîneur du léopard noir et du tigre sur le film.

Antle aurait pu utiliser ses propres tigres comme Shere Khan, le roi tigre du livre de la jungle. Ou peut-être qu’il y avait simplement des tigres de fond qui devaient frapper leurs marques. La suite de la vidéo The Second Jungle Book attribue également Antle comme entraîneur d’animaux.

“Ace Ventura: When Nature Calls” avait besoin de gros chats africains

Personne ne s’attendait à ce que Ace Ventura: Pet Detective soit un tel succès en 1994, surtout Jim Carrey. Le studio a précipité Carrey dans une suite au cinéma 18 mois plus tard. Dans sa prochaine aventure, Ace (Carrey) est allé en Afrique pour résoudre le cas d’une chauve-souris tribale manquante. Peut-être que Ace pourrait résoudre le cas du défunt mari de Carole Baskin sur Tiger King!

Le détective animalier original traitait principalement des animaux domestiques: chats, chiens et oiseaux. Ace se retrouve dans un réservoir de requins et une piscine de dauphins, mais la suite l’emmène dans la jungle africaine. Toutes sortes d’animaux indigènes apparaissent, y compris les tigres. Antle était le principal entraîneur d’animaux du film, il a donc peut-être donné à son tigre un gros plan dans la suite.

Plus de films d’animaux avant «Tiger King»

Probablement moins connu que The Jungle Book ou Ace Ventura, Wild America est un bon petit film que vous devriez regarder. Il a été présenté comme un véhicule pour les jeunes stars des années 90, Devon Sawa et Jonathan Taylor Thomas. Il raconte l’histoire vraie de Marty Stouffer (Scott Bairstow) et de ses frères (Sawa et Thomas) qui ont voyagé à travers le pays pour filmer la faune.

Les vrais Stouffers sont devenus des documentaristes de la nature. La version hollywoodienne de leur histoire avait besoin d’acteurs animaux et a engagé Antle comme coordinateur animal. Il n’y a pas vraiment de gros chats dans la nature sauvage d’Amérique. Antle a également entraîné des animaux pour Mighty Joe Young qui se concentrait sur les gorilles, mais The Notorious Bettie Page a présenté une séance photo avec des léopards. Antle était le lutteur d’animaux.

Le tigre de Doc Antle a joué dans «Dr. Dolittle ’aussi

Dans le film parlant d’animaux d’Eddie Murphy, il soigne un tigre malade pour qu’il revienne à la santé. Albert Brooks fournit la voix du tigre, mais Antle a déclaré avoir fourni le gros chat dans une interview vidéo Rolling Stone 2015.

«The Tonight Show with Jay Leno» et «Good Morning America»

Après avoir joué dans Late Night avec David Letterman dans les années 90 en tant qu’assistant du gardien de zoo Jack Hanna, Antle a fait la une de plusieurs apparitions dans The Tonight Show. Antle a amené ses animaux exotiques à la rencontre de Leno.

Il a également nourri un tigre au biberon lors d’une apparition en 2011 à Good Morning America.

Britney Spears et Diddy emmêlés avec les tigres de Doc Antle

Ne dites jamais que Britney Spears n’a pas tout risqué en ce qui concerne les performances live. Lors des VMA de 2001, elle a interprété «Slave 4 U» dans une cage avec un tigre vivant. C’était le chat d’Antle, a-t-il dit à Rolling Stone. Bien que ce ne soit pas le roi tigre, c’était un chat cool.

“Nous sommes là, en train de tourner, 10 000 personnes crient et dansent et le tigre est juste M. Cool”, a déclaré Antle. “Un tigre qui est M. Cool comme ça est un gros tigre mâle macho qui croit qu’il possède le monde et il vous laisse y être.”

Dans la vidéo “Hate Me Now” de Diddy, à l’époque où il était Puff Daddy, le rappeur a fait un roi tigre du club. Antle a dit à Rolling Stone que le tigre s’était levé contre Puff Daddy et avait mordu son manteau de fourrure.

La musique commence à exploser, il commence à chanter ses trucs et il donne une bouteille au tigre. Le tigre se lève et l’attrape. Pas un tressaillement. Alors que le tigre se levait sur Puff Daddy, la foule a couru pour exister, hurlant, pandémonium, les gens se piétinant. Il n’a pas bronché, je n’ai pas bronché. J’ai dit: “Laisse-le partir”, a enlevé sa bouche du manteau. Nous savions que cela allait arriver. Il nous faisait confiance et il avait les balles pour tenir. Doc Antle, interview de Rolling Stone 21/09/15

Antle était également impliqué dans le clip de “Together Again” de Janet Jackson et “Rock Wit U” d’Ashanti mettant en vedette des éléphants.