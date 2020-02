Les chats en tête des nominations Razzie

2020-02-08 23:30:04

Le film très décrié ‘Cats’ a reçu huit nominations aux Golden Raspberry Awards.

Le film très décrié – qui met en vedette Jennifer Hudson, James Corden, Taylor Swift, Dame Judi Dench et Idris Elba – est parmi les nominés de cette année pour la remise des prix qui célèbre les pires films d’Hollywood.

La production parsemée d’étoiles, basée sur la comédie musicale à succès d’Andrew Lloyd Webber, a été nominée dans la pire image, la pire actrice (Francesca Hayward), la pire actrice de soutien (Judi Dench et Rebel Wilson), le pire acteur de soutien (James Corden), Catégories Pire écran combiné, Pire réalisateur (Tom Hooper) et Pire scénario.

Ailleurs, ‘A Madea Family Funeral’ et ‘Rambo: Last Blood’ de Tyler Perry ont également été nominés pour huit prix, qui sont plus communément appelés Razzies.

Les trois films sont en ligne pour le pire gong de l’image, mais ils font face à la concurrence de “ The Fanatic ” – qui est réalisé par la star de la musique Fred Durst – et du film d’horreur réalisé par Daniel Farrands “ The Haunting of Sharon Tate ”.

Parmi les autres stars de renom qui ont été nominées pour un Razzie cette année, citons John Travolta, pour ‘The Fanatic’ et ‘Trading Paint’, et la star oscarisée Anne Hathaway, pour ‘The Hustle’ et ‘Serenity’.

La co-star d’Anne ‘Serenity’ et son collègue oscarisé Matthew McConaughey a également été nominé pour un Razzie.

Pendant ce temps, Eddie Murphy a été nominé pour le prix Razzie Redeemer pour sa performance dans «Dolemite is My Name».

Les Razzies – qui sont déterminés par un vote en ligne – sont largement considérés comme un antidote aux fastueux Academy Awards, qui devraient avoir lieu à Los Angeles dimanche (09.02.20).

Nominés Razzie:

Pire image:

‘Chats’

«Le fanatique»

«La hantise de Sharon Tate»

«Funérailles de la famille Madea»

«Rambo: Last Blood»

Pire acteur:

James Franco

David Harbour

Matthew McConaughey

Sylvester Stallone

John Travolta

Pire actrice:

Hilary Duff

Anne Hathaway

Francesca Hayward

Tyler Perry

Rebel Wilson

Pire actrice de soutien:

Jessica Chastain

Cassi Davis

Judi Dench

Fenessa Pineda

Rebel Wilson

Pire acteur de soutien:

James Corden

Tyler Perry

Seth Rogen

Bruce Willis

Combo pire écran:

Deux boules de poils mi-félins / mi-humains, «chats»

Jason Derulo et son renflement neutralisé par CGI, ‘Cats’

Tyler Perry et Tyler Perry, «A Madea Family Funeral»

Sylvester Stallone et sa rage impuissante, «Rambo: Last Blood»

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

Pire réalisateur:

Fred Durst

James Franco

Adrian Grunberg

Tom Hooper

Neil Marshall

Pire scénario:

‘Chats’

«La hantise de Sharon Tate»

«Hellboy»

«Funérailles de la famille Madea»

«Rambo: Last Blood»

Pire remake, arnaque ou suite:

‘Phénix sombre’

«Godzilla: le roi des monstres»

«Hellboy»

«Funérailles de la famille Madea»

«Rambo: Last Blood»

Pire mépris téméraire pour la vie humaine et les biens publics:

«Traîné à travers le béton»

«La hantise de Sharon Tate»

«Hellboy»

‘Joker’

«Rambo: Last Blood»

Prix ​​Razzie Redeemer:

Eddie Murphy

Keanu Reeves

Adam Sandler

Jennifer Lopez

Will Smith

