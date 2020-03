Les choses les plus méchantes que Lea ait dites à Shaun jusqu’à présent

Les fans de Good Doctor sont en larmes en ce moment. Cela a été navrant de voir tout ce que Shaun a enduré récemment dans sa vie personnelle. Tout d’abord, Carly rompt avec lui. Ensuite, Shaun dit alors à Lea qu’il l’aime, mais elle finit par le rejeter. Les choses ne vont pas si bien pour lui en ce moment.

Pire encore, Shaun et Lea ne sont pas en bons termes. Il

a essayé de convaincre Lea qu’il peut être un bon petit ami et la gérer

Personnalité «désordonnée» et «nécessiteuse». Cependant, Lea indique clairement qu’elle n’est pas

intéressé par lui. Malheureusement, son approche a été un peu dure. Voici

toutes les choses méchantes que Lea a dites à Shaun jusqu’à présent. Ce qu’elle a dit peut ne pas sembler tout

cela signifie pour vous, mais pour une personne sensible comme Shaun, ses mots coupent probablement

comme un couteau.

“Je suis un défi pour n’importe qui, et tu es … toi.”

Shaun a essayé très fort de faire voir à Lea qu’il allait bien avec ses mauvaises habitudes et sa personnalité conflictuelle. Cependant, Lea ne veut pas amener leur amitié à un niveau romantique. Au début, dans The Good Doctor Saison 3, Épisode 16, elle tire le mouvement «ce n’est pas toi, c’est moi» et essaie de convaincre Shaun qu’elle est mal adaptée à lui et c’est pourquoi elle ne veut pas poursuivre une relation.

Lea essaie de laisser tomber Shaun facilement. “Tu me connais. je suis

égoïste et je suis tellement, tellement dans le besoin », explique Lea. “Je suis un vrai bordel. Comment suis-je supposé

de vous imposer tout ça? » Shaun ne recule pas et dit qu’il peut gérer

sa. C’est là que Lea s’adresse et dit: «Je suis un défi pour tout le monde, et

tu es … toi. ” Elle essayait de dire que son autisme le rend différent d’elle et

incapable de traiter avec quelqu’un avec sa personnalité. Sa tentative de naviguer dans le

la situation était maladroite et s’est avérée moyenne.

“Vous êtes autiste; vous ne pouvez pas résoudre ce problème! “

Pendant The Good Doctor Saison 3, épisode 17, Shaun

attend que Lea se retire du travail pour qu’il puisse lui parler du démarrage d’un

relation. Lea est fatiguée que Shaun pousse si fort pour que ça marche, alors elle

repousse plus fort. Quand Shaun dit qu’il peut modifier son comportement et réparer tout

doit être réparé afin qu’ils puissent être ensemble, Lea répond sévèrement, “Shaun, vous êtes

autistique. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème! ” Comme s’il fallait rappeler à Shaun qu’il est autiste,

Lea lui dit qu’il ne peut pas réparer son autisme, donc selon elle, ce n’est pas un match.

“Tu es qui tu es. Et je suis qui je suis. Et nous ne travaillerons jamais tous les deux. »

Juste au cas où Shaun n’aurait pas reçu le message les deux premiers

fois, Lea lui rappelle une troisième fois qu’elle pense que son autisme les rend

incompatible. «Vous êtes qui vous êtes», explique Lea. «Et je suis qui je suis. Et les deux

d’entre nous ne fonctionnera jamais. ” Shaun ne sait pas quoi dire, alors il s’éloigne,

visiblement blessée par ses mots aiguisés.

Shaun avait un faux espoir

Au début, Shaun pensait qu’il pourrait y avoir une chance pour lui et

Léa. Elle lui a dit qu’elle l’aimait, alors il a pris cela comme un signe qu’il pouvait encore y avoir

l’occasion pour eux de se retrouver. Au cours de sa conversation avec le Dr

Glassman, Shaun lui dit qu’il allait encore sortir avec elle. “Je vais encore

être avec Lea », explique Shaun. “Elle a dit qu’elle m’aime.” Glassman a ajouté une petite dose

de la réalité et répond: “Elle vous a également donné cent raisons pour lesquelles elle ne peut pas être

avec toi, Shaun. ”

Shaun dit ensuite à Glassman que, bien que Lea ait donné des

pourquoi ils ne peuvent pas sortir ensemble, il est plein d’espoir car il a surmonté d’autres

défis. Après l’épisode 17, nous pensons que cela pourrait être un défi, il aura un

temps très difficile à surmonter.

