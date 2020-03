Les choses ne semblent pas bonnes pour Marty Byrde dans la nouvelle bande-annonce de la saison 3

La famille Byrde qui se comporte mal est de retour dans la saison 3 d’Ozark, et les choses ne vont pas bien pour Marty (Jason Bateman).

Une nouvelle bande-annonce de la série Netflix est sortie le 5 mars, et il semble que le mariage de Marty et Wendy (Laura Linney) soit en pire état que jamais. Alors que les Byrdes ont réussi à ouvrir leur casino, le couple est en désaccord sur leur avenir. L’ambitieux Wendy s’implique de plus en plus dans les affaires illicites de la famille, tandis que Marty dit à sa femme qu’ils ont juste besoin de «garder la tête baissée».

La nouvelle saison d’Ozark commence six mois après la saison 2

La saison 2 d’Ozark s’est terminée avec les Byrdes sur le point d’ouvrir leur casino fluvial. Mais c’est Wendy, pas Marty, qui a pris les devants dans l’entreprise familiale. Son savoir-faire politique a contribué à faire approuver le casino. De plus, elle a franchi une étape importante du côté obscur en faisant tuer Cade Langmore (Trevor Long). Elle a également annulé le plan mal conçu de Marty de fuir en Australie. Marty, quant à lui, est du mauvais côté de la foule de Kansas City, qui a fait exploser son bureau après l’avoir supprimé de l’accord de casino.

Maintenant, c’est six mois plus tard, et le casino Missouri Belle est opérationnel. Et d’après l’apparence de tout l’argent que nous voyons dans la bande-annonce, c’est très réussi. Mais Marty et Wendy sont engagés dans une bataille pour savoir qui décidera de la suite pour leur famille. Marty est en faveur du maintien du statu quo. Mais Wendy – qui s’est alliée à l’avocate du cartel Helen Pierce (Janet McTeer) et au chef du cartel Omar Navarro (Felix Solis) – souhaite développer l’entreprise. Mais lorsque son frère Ben (Tom Pelphrey) se présente, le chaos s’ensuit.

Est-ce que Wendy allume Marty?

Laura Linney dans le rôle de Wendy Byrde dans Ozark | Steve Deitl / Netflix

Le mariage de Marty et Wendy a toujours été difficile, mais jusqu’à présent, ils ont réussi à maintenir les choses ensemble en couple – à peine. Mais dans la bande-annonce, nous semblons voir Wendy tirer une arme à feu sur son mari. Dans une autre scène, elle indique clairement qu’elle est au-dessus des affirmations de Marty selon lesquelles tout ce qu’il a fait est de protéger sa famille, en lui disant que c’est une «excuse fatiguée et fatiguée».

«Parfois, si vous n’avancez pas, vous mourrez», dit Wendy en voix off. Pourrait aller de l’avant signifie se débarrasser de Marty? Plus tard dans la bande-annonce, nous voyons Marty dans les griffes du cartel. Quoi qu’il se passe, ce n’est pas bon.

Alors que Wendy prépare son prochain déménagement, Marty cache toujours des choses à sa femme. “Donc, vous transférez de l’argent dans le nouveau casino, et vous me demandez de ne pas le dire à votre femme … Je ne suis pas vous f * cking conseiller de mariage”, a déclaré Ruth Langmore (Julia Garner) exaspérée. En fait, lui et Wendy sont en counseling, mais Marty paie le thérapeute pour une raison quelconque. Et il écoute également les conversations téléphoniques de sa femme. De toute évidence, cette paire a encore des problèmes à résoudre.

Ozark Season 3 arrive sur Netflix le 27 mars.

