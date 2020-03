Les comédiens parodient «Imagine» de Gal Gadot après le contrecoup des médias sociaux

Un groupe de comédiens est le dernier à réagir à la vidéo virale pour toutes les mauvaises raisons de Gal Gadot de célébrités chantant “Imagine” de John Lennon.

La star de “Wonder Woman” pensait sûrement qu’elle faisait quelque chose de pur et de bon pour le monde quand elle a rallié les troupes parmi ses amis célèbres pour partager une vidéo de compilation de tous chantant la piste classique au milieu de la pandémie du roman coronavirus (COVID-19) . Son objectif était de montrer l’unité dans un monde de distanciation sociale, de quarantaine et d’isolement.

Mais pour beaucoup de ceux qui commençaient à peine à ressentir l’impact économique des divers arrêts mis en œuvre, il est apparu comme une réponse sourde des personnes les plus privilégiées de notre société. Imaginez qu’il n’y ait pas de nourriture sur la table, ni de toit au-dessus de votre tête.

Il y a eu une réaction immédiate des médias sociaux à la vidéo, qui comprenait des apparitions de Will Ferrell, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Sia, etc. Beaucoup faisaient valoir que les millionnaires de la vidéo seraient mieux servis à donner de l’argent à la cause que de simplement chanter une chanson.

Il convient de noter que beaucoup viennent de le faire, notamment Ryan Reynolds et Blake Lively, Rihanna, Eric Stonestreet, Ciara, Bethenny Frankel, Justin Bieber et bien d’autres.

Néanmoins, cette frustration était palpable, les efforts de Gadot s’étant retournés de façon spectaculaire il y a quelques jours à peine.

En réponse, un groupe de comédiens – et Joey Fatone – se sont réunis pour expliquer pourquoi tant de gens se sentaient déconnectés des intentions de Gadot, ainsi que des personnes essayant de partager ce message de solidarité et de bonne volonté pendant ce qui est sûr de être une période très difficile pour beaucoup avec beaucoup moins de virgules (le cas échéant) dans leurs comptes bancaires.

Le clip, qui présente Josh Wolf, Jeffrey Ross, Mary Lynn Rajskub, Brittany Furlan, Sarah Colonna, Sinbad et d’autres, parle de la thésaurisation de Purell (pour laver votre voiture) et de l’abandon du céto, et ce ne sont que les premières lignes. D’autres lignes incluent déplorer que la nounou préfère être avec sa famille (“tout ce qu’elle se soucie d’elle-même”) et comment vous n’êtes pas riche si vous n’avez que trois voitures!

“Je sais qu’il y a beaucoup de gens très riches sans leurs équipements”, a déclaré Wolf en haut de sa vidéo. “C’est pour eux.”

Heureusement, il l’a également partagé avec le reste du monde.

