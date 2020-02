Les commentaires de la mi-temps du Super Bowl de Star Lucas Black à la Nouvelle-Orléans sont «rapides et furieux»

Le Super Bowl LIV est terminé, mais le contrecoup sur le spectacle de la mi-temps continue. Ancienne star de NCIS: La Nouvelle-Orléans, Lucas Black, prend de la chaleur après un tweet controversé sur la performance de Jennifer Lopez et Shakira. Voici ce qu’il a dit et comment les fans réagissent.

Lucas Black est un homme religieux

NCIS: La star de la Nouvelle-Orléans, Lucas Black, n’a jamais reculé devant son éducation religieuse. C’est l’une des nombreuses choses qui le distinguent des autres acteurs. Les fans dévoués l’adorent.

Le natif de l’Alabama est fier de ses racines, affirmant que l’une de ses plus grandes inspirations en grandissant était son père. Via CBS, le père de Black était un employé de musée qui «a inculqué la valeur de la diligence à un jeune âge». Black loue également le «style de vie et l’exemple» de son beau-père.

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec l’acteur Fast and Furious 9. En tant qu’homme qui a refusé des rôles qui l’obligeaient à abandonner son épais accent du sud, la foi de Black est tout aussi importante et il n’a pas peur d’en parler.

La biographie d’Instagram de Black dit «Être façonné par le potier», tandis que son emplacement sur Twitter dit «Southern par la grâce de Dieu». La majorité des publications et des tweets de Black ont ​​des nuances religieuses ou sont des écritures ou des messages bibliques directs à ses milliers d’adeptes .

Beaucoup de fans de Black comprennent et acceptent son point de vue. Cependant, certains critiquent la star de NCIS: La Nouvelle-Orléans pour ses commentaires sur l’émission de mi-temps du Super Bowl pour avoir été «hypocrite».

Qu’a dit Black à propos de l’émission de mi-temps du «Super Bowl LIV»?

Fin 2 février, Black est allé sur Twitter pour poster ses sentiments sur la performance de Jennifer Lopez et Shakira à la mi-temps.

«Protéger votre fille et vos fils de ne pas voir l’exploitation sexuelle à la mi-temps de #SuperBowl, c’est montrer de l’amour. Nous devons enseigner à notre jeune génération que leur valeur et leur estime de soi viennent de ce que Dieu dit est vrai à leur sujet », a-t-il dit.

Alors qu’une multitude de fans ont posté “Amen” en accord, il n’a pas fallu longtemps pour que les commentaires de Black reçoivent une réaction immédiate et intense. Beaucoup ont noté l’ironie d’un Adam Levine torse nu jouant avec Maroon 5, ne recevant pas les mêmes critiques.

«Apprenez à vos enfants à voir une femme latine sans la fétichiser. Nous avons assisté à l’émancipation de l’image de soi, à l’acceptation des racines, de la danse aux rythmes qui se prolongent dans l’étreinte des autres pays du monde, à des messages forts comme «ne mettez pas les enfants nés en Amérique dans des cages», a tweeté une personne.

Un autre a pesé: «Mec, tu es haut? Ce que j’ai vu, ce sont deux femmes extraordinaires qui ont fait un spectacle d’enfer, pas de sexploitation. Votre dieu ne dirait pas que ce sont des femmes fortes et importantes? Ils sont tigresses et fiers de cela. “

«Comment osez-vous perpétuer l’idée misogyne selon laquelle les femmes célébrant leur corps et responsables de leur sexualité diminuent en quelque sorte leur valeur! Honte à vous! », A commenté un autre.

Avec 256 retweets et 2600 likes, les commentaires continuent d’affluer sur le post controversé. Les fans de la star sont divisés, en accord total ou contre les déclarations controversées de Black.

Black a fait allusion à sa foi après le contrecoup et beaucoup se tiennent derrière lui

Depuis que la nouvelle du tweet de Black s’est répandue, certains ont souligné l’ironie de son implication dans la franchise Fast and Furious dont l’actrice Michelle Rodriguez a parlé en ce qui concerne la façon dont les femmes sont traitées.

“F8 est sorti numériquement aujourd’hui, j’espère qu’ils décideront de montrer un peu d’amour aux femmes de la franchise lors de la prochaine”, a précédemment déclaré Rodriguez sur Instagram.

«Ou je devrais peut-être juste dire au revoir à une franchise aimée. Ce fut une bonne balade et je suis reconnaissante pour l’opportunité que les fans et le studio ont fournie au fil des ans… One Love », a-t-elle déclaré.

Cela dit, une fois que Black a été traîné pendant environ 48 heures, il est revenu sur Twitter. Il ne s’est pas excusé ni n’a reculé devant ses commentaires ou ses croyances, mais a apparemment doublé sa foi à la vue de tous.

«Maintenant, la foi est la confiance dans ce que nous espérons et l’assurance de ce que nous ne voyons pas. Hébreux 11: 1 #TrustGod #Jesus », a-t-il dit.

On ne sait pas si le tweet était destiné à réaffirmer ses commentaires sur le Super Bowl ou à inspirer ceux qui le suivent. Indépendamment de ce que les gens pensent, Black n’a pas changé qui il est pour quelque raison que ce soit jusqu’à présent, et il ne va pas commencer maintenant.