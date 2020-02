Les copains de Matthew Perry veulent qu’il épouse Molly Hurwitz

2020-02-20 20:00:06

Les amis de Matthew Perry – y compris sa co-star des «amis» Courteney Cox – veulent le voir épouser sa petite amie Molly Hurwitz.

La star des «Amis» romance Molly depuis plus d’un an – bien qu’ils n’aient confirmé leur relation avec le public que le mois dernier – et les proches de l’acteur espèrent qu’il «s’installera» avec la beauté.

Des sources disent que le copain proche de Matthew et la co-star de “ Friends ” Courteney Cox sont particulièrement désireux de le voir se fiancer avec Molly, car le couple profite déjà de nuits tranquilles ensemble pour sortir.

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: “Son entourage voulait le voir s’installer depuis longtemps, en particulier Courteney Cox, et ils espèrent que lui et Molly tiendront la distance.

“Molly préfère les nuits dans son cinéma privé à regarder des films et à manger des plats maison que de sortir.”

Alors que des sources ont révélé que le couple se voyait le mois dernier, Molly est allée sur Instagram plus tôt ce mois-ci pour rendre hommage à Matthew, 50 ans, pour la Saint-Valentin (14.02.20), où elle a révélé qu’il s’agissait de leurs deuxièmes vacances romantiques ensemble.

La publication de Molly – qui faisait également référence à la récente décision de Matthew de rejoindre Instagram – a confirmé que le couple était ensemble depuis au moins février 2019, mais on ne sait pas quand ils ont officiellement commencé à sortir ensemble.

La beauté de 28 ans a écrit: “La deuxième année est ma Saint-Valentin, mais sa première en tant qu’influenceuse Instagram. HVD à mon préféré (sic)”

Pendant ce temps, des sources disent que le couple est “heureux”.

Un initié a déclaré: “Elle l’a amené dans un endroit où il est positif et confiant. Personne ne se souvient de l’avoir vu aussi heureux. Il a un ressort dans sa démarche qui n’était pas là avant.”

Et on pense que la paire pourrait bientôt emménager ensemble.

La source a ajouté: “Molly a son propre appartement mais passe de plus en plus de temps dans son [place]. “

