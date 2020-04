Les cotes «sous le pont du voilier» augmentent enfin au milieu du drame de l’équipage

Malgré ses débuts instables, le bateau à voile sous le pont semble enfin prendre du vent alors que les cotes commencent à grimper.

Le nouveau bras de la franchise a été lancé avec beaucoup de fanfare alors que Bravo l’a construit comme une passerelle pour permettre au trajet sous le pont de continuer. Au-dessous de Deck, la saison sept a enregistré le plus de drames dans les docuseries. Des invités très ivres au harcèlement sexuel et à une quasi-agression, les téléspectateurs étaient presque épuisés au moment de la fin de la saison.

Parker McCown, Georgia Grobler, Ciara Duggan, Madison Stalker, Byron Hissey, Paget Berry, Adam Glick, Jenny MacGillivray, le capitaine Glenn Shephard | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Le drame sombre est l’une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs attendaient avec impatience le bateau à voile sous le pont. La série ressemblait à une bouffée d’air frais et les téléspectateurs ont adoré qu’elle comprenait même l’acteur croisé, le chef Adam Glick. Et tandis que les téléspectateurs semblaient initialement optimistes, les notes et les commentaires des téléspectateurs ont décliné. Cependant, la série a-t-elle atteint un tournant et y a-t-il plus de gens à l’écoute?

Un bon début mais…

Les téléspectateurs sont restés autour du nouveau spectacle alors que le voilier ci-dessous pont faisait ses débuts après la réunion ci-dessous. Bravo Ratings a tweeté les résultats de la première épisode du 3 février. “S01E01 – 1,293 million de téléspectateurs (0,42 démo 18-49).” Quelqu’un a dit: «* haute saison *» et «j’espère que ça va de mieux en mieux!»

Le commentaire «série haute» était légèrement précis lorsque la série a commencé à s’effondrer. Le deuxième épisode a vu moins de téléspectateurs. “S01E02 – 1,061 million de téléspectateurs (0,34 démo 18-49).” Et puis le troisième épisode avait encore moins de téléspectateurs. “S01E03 – 0,963 million de téléspectateurs (démo 0,29 18-49).” Le quatrième épisode a vu une légère hausse mais a de nouveau chuté. Certaines personnes se sont plaintes que la série n’était pas assez dramatique ou qu’elles s’ennuyaient.

Bien qu’il semble que la série soit en chute libre, les cotes d’écoute ont commencé à montrer des signes de vie grâce aux frères invités voyous de Long Island. Selon l’épisode sept, les cotes commençaient à paraître plus fortes, «S01E07 – 1,140 million de téléspectateurs (démo 0,39 18-49)», selon Bravo Ratings.

La série tient le coup

Un certain nombre de scénarios se sont déroulés, ce qui peut expliquer pourquoi les fans commencent à devenir accro. Glick et le ragoût en chef Jenna MacGillivray ont une relation romantique rocheuse. MacGillivray et le ragoût Madison Stalker ont de la tension.

Mais l’équipe de pont semble également essayer constamment de travailler avec le matelot de l’école Parker McCown. De graves bizarreries se produisent avec le couple du bateau, Ciara Duggan et Paget Berry. Le flirt de Georgia Grobler et Berry pourrait conduire à… un trio? Les seuls membres d’équipage qui restent à l’écart de la mêlée sont l’ingénieur en chef Byron Hissey et le capitaine Glenn Shephard, qui ont magnifiquement amarré le voilier dans un petit slip. Bien sûr, avoir un public captif ne fait pas de mal non plus. Le monde est en pause et reste à la maison pendant une pandémie mondiale.

Les notes récentes semblent extrêmement encourageantes. L’épisode huit a tenu le coup. “S01E08 – 1,170 million de téléspectateurs (démo 0,37 18-49)”, a partagé Bravo Ratings. Le dernier épisode est également resté solide. “S01E09 – 1,155 million de téléspectateurs (0,40 18-49 démo).” Un téléspectateur a observé que le spectacle prend enfin son essor. “Ça devient enfin aussi bon que les deux autres!”

Un autre commentaire récent, «#belowdeckSailingYacht est tout aussi bon que les autres franchises. Si vous l’avez ignoré ou abandonné, vous devriez repenser cela. Quoi qu’il en soit, Adam est un mofo effrayant. Il a l’air fou quand il est contrarié que Jenna ait rencontré quelqu’un que Georgia connaissait. Comme légitime dangereux »

Au-dessous du pont, le voilier est diffusé lundi à 9 / 8c sur Bravo.