Les craintes de genre de Sam Smith

Sam Smith craint qu’ils ne soient jamais sexués à jamais et dit qu’il “faudra beaucoup de temps aux gens pour ne pas utiliser le genre dans leur vocabulaire”.

Sam Smith craint qu’ils ne soient à jamais sexués.

La pop star de 27 ans s’est révélée non binaire en 2019 et a demandé aux gens d’utiliser les pronoms qu’ils / elles mais Sam a admis que cela n’a pas été facile.

S’adressant à Zane Lowe sur Beats 1 d’Apple Music, Sam a déclaré: “Ce qui est difficile, c’est que les gens changent de vocabulaire; c’est très, très difficile. Cela prend du temps. Tout le monde se trompe. Je vais être maltraité jusqu’au jour de ma mort.”

“Cela va prendre beaucoup de temps pour que les gens n’utilisent pas le genre dans leur vocabulaire.”

Le hitmaker “ Too Good at Goodbyes ” a récemment révélé qu’écouter des conversations sur le fait de ne pas être binaire les rendait plus conscients d’eux-mêmes.

Sam – qui est devenu gay en 2014 et a déjà admis avoir eu des problèmes d’image corporelle pendant des années – a réfléchi sur ‘Heart Breakfast with Jamie and Amanda’: “Je ne suis ni homme ni femme, je pense que je coule quelque part entre les deux. Tout est dans le spectre.

“J’ai toujours eu un peu de guerre dans mon corps et mon esprit.

“Je pense comme une femme parfois, dans ma tête. Parfois, je me suis demandé” Est-ce que je veux un changement de sexe? ” C’est quelque chose auquel je pense encore, comme: “Est-ce que je veux?” ”

Sam a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires dans une série de messages Twitter émouvants en septembre.

Ils ont écrit: “Aujourd’hui est une bonne journée, alors voilà. J’ai décidé de changer mes pronoms en ILS / EUX après une vie de guerre avec mon sexe, j’ai décidé de m’embrasser pour qui je suis, à l’intérieur et en dehors…

“Je suis tellement excité et privilégié d’être entouré de gens qui me soutiennent dans cette décision, mais j’ai été très nerveux à l’idée d’annoncer cela parce que je me soucie trop de ce que les gens pensent, mais f *** it!

“Je comprends qu’il y aura beaucoup d’erreurs et de mauvais genre, mais tout ce que je demande, c’est s’il vous plaît, essayez. J’espère que vous pourrez me voir comme je me vois maintenant. Merci (sic).”

