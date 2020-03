Les craintes du coronavirus d’Alec Baldwin incluent les voitures tirées par des chevaux

Alec Baldwin n’est pas seulement connu des fans comme un grand acteur – il a fait les manchettes à plusieurs reprises pour son travail en faveur des questions de justice sociale ainsi que pour son tempérament brûlant. La star s’est emmêlée avec des photographes et des paparazzi ainsi qu’avec des organisations et des personnes en position d’autorité.

Ces jours-ci, même si l’État de résidence de Baldwin, New York, est mis en quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19, il est plus enflammé que jamais. Récemment, il s’est prononcé contre les calèches, un incontournable du tourisme à New York.

Pourquoi Alec Baldwin est-il le plus connu?

Alec Baldwin | Images de Ray Tamarra / GC

Né en 1958, Alec Baldwin a grandi dans une grande famille exubérante, avec des frères qui ont fini par se lancer également dans le divertissement. Il a étudié le théâtre à la fois au lycée et au collège et a facilement évolué vers une carrière à Broadway à la fin des années 80.

Tout au long des années 80, Baldwin a travaillé de manière prolifique, apparaissant à la télévision et dans des films, y compris des émissions de télévision telles que The Doctors.

Dans les années 90, Baldwin était une star nationale, connue pour sa polyvalence et son intensité ainsi que pour son mariage prestigieux avec l’actrice Kim Basinger. Il a été acclamé pour ses rôles d’acteur dans des films comme The Hunt for Red October, Pearl Harbor, The Aviator, The Departed, Beetlejuice, Working Girl et It’s Complicated.

Baldwin a travaillé avec certaines des plus grandes stars de cinéma de l’entreprise, notamment Meryl Streep et Sean Connery. Ces dernières années, Baldwin est devenu connu d’une toute nouvelle génération de fans pour son impression de Donald Trump, qu’il montre presque chaque semaine sur Saturday Night Live.

Alec Baldwin a commencé à s’opposer aux voitures hippomobiles il y a des décennies

Bien qu’Alec Baldwin soit une grande star du cinéma, il a toujours eu un penchant pour les causes de la justice sociale. En particulier, il a un os à choisir avec des calèches tirées par des chevaux, que l’on peut voir partout dans la ville de New York, transportant des touristes vers et depuis des destinations populaires comme Central Park.

À partir du début des années 90, Baldwin a commencé à parler avec passion contre eux, proclamant que les voitures à cheval sont inhumaines et faisant appel à l’hôtel de ville pour faire cesser la pratique à New York.

Baldwin a même utilisé son émission de télévision populaire, 30 Rock, pour faire un point sur les voitures hippomobiles quand, en 2012, il avait son personnage dans la série, déclarant que les voitures hippomobiles sont des «wagons de torture roulants pour la créature la plus digne de la nature».

Récemment, Baldwin a propulsé sa haine des voitures tirées par des chevaux au niveau supérieur en s’adressant au maire de New York, déclarant que les voitures devraient être arrêtées pour de bon pour la santé publique.

Quelle déclaration sur les voitures hippomobiles a fait récemment Alec Baldwin?

Alec Baldwin a envoyé une lettre au maire Bill de Blasio, demandant à la ville de mettre fin aux voitures hippomobiles à la lumière du nouveau coronavirus qui balaie la nation. Dans la lettre, Baldwin a déclaré que les voitures pourraient être à l’origine de la propagation du virus, et que «il est choquant que les conducteurs de voitures entassent toujours les touristes dans de petites voitures et leur donnent des couvertures réutilisées partagées, avec le conducteur assis à quelques centimètres devant leur.”

Tout le monde n’était pas satisfait de l’appel de Baldwin à mettre l’industrie de la calèche à l’écart. Un représentant de Historic Horse-Drawn Carriages of Central Park a affirmé que Baldwin nous «détestait depuis plus de 30 ans» et que son appel était particulièrement inopportun, étant donné la gravité des souffrances de nombreuses industries touristiques à New York.

Le représentant a également déclaré que les conducteurs prenaient des précautions supplémentaires pendant la pandémie, notamment une désinfection plus fréquente.

Reste à savoir si Alex Baldwin parviendra à ses fins. Pourtant, avec la ville de New York confrontée à la plus grande crise que la ville ait connue depuis des années, il semble probable que le maire sera occupé d’autres affaires pendant un certain temps.