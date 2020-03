Les dates de Jack Whitehall avec un superbe modèle

2020-03-21 07:30:03

Jack Whitehall a connu une série de rendez-vous avec la mannequin portugaise Alexandra Schutz avant que la romance ne se termine plus tôt cette année.

L’acteur de 31 ans a invité la beauté brune – qui travaille pour la société espagnole de sport électronique Esportia – à le rejoindre lors de sa tournée de comédie après leur rencontre l’année dernière et le couple aurait été amoureux l’un de l’autre.

Une source a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Jack a été amoureux d’elle – et vous ne pouvez pas lui en vouloir, elle est belle.

“Le couple a été vraiment chaud l’un contre l’autre pendant environ deux mois et elle a participé à quelques-uns de ses spectacles, mais cela fait un moment qu’ils ne se sont pas vus.”

Cependant, la romance aurait disparu depuis.

Jack s’est séparé de Gemma Chan, 37 ans, en 2017 et il est également sorti avec Kate Beckinsale, 46 ans, et Lottie Moss, 22 ans.

Plus tôt cette année, il a été révélé qu’il recherchait l’amour sur le site de rencontres Raya.

Raya est une plate-forme de rencontres spéciale conçue pour les célébrités et les influenceurs, où une personne doit être recommandée par un autre membre avant de pouvoir s’inscrire à la plate-forme.

Pendant ce temps, Jack a précédemment plaisanté en disant qu’il était un amant décevant.

Il a plaisanté: “Maintenant, je dois encore faire un effort, vous devez, vous savez, mettre un changement dans la chambre, je n’aime pas faire ça. Je suis très peu aventureux dans la chambre. Les gens vont , ‘Ooh, Jack qu’est-ce que tu aimes dans la chambre?’ Juste rapide et silencieux. Comme si je me cachais des nazis. Le sexe avec moi, c’est comme arriver tard au théâtre et essayer de trouver votre place. Quelques traînées, un peu de poussées, une pause, puis quelque part dans l’obscurité juste un chuchota “Désolé”. Et jamais d’applaudissements. ”

Jack n’a pas été publiquement dans une relation depuis qu’il s’est séparé de Gemma après une romance de six ans.

La star insiste sur le fait que sa séparation avec Gemma a été amicale, mais a ajouté qu’il était “préférable de les détester”, partageant: “Ils disent que c’est une bonne chose. Je suis ici pour vous dire que ça ne va pas. Simplement, il vaut mieux les déteste. C’est beaucoup plus facile. ”

