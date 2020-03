Les décorations de mariage de Frankie Muniz ont pris feu

2020-03-04 16:30:06

Le mariage de Frankie Muniz a été interrompu par “10 pieds de flammes” lorsque les décorations ont pris feu, mais heureusement l’incendie a été rapidement éteint et la cérémonie s’est poursuivie.

L’acteur de 34 ans était sur le point de commencer à échanger des vœux avec Paige Price devant leurs 40 invités lorsque la catastrophe a frappé, mais heureusement, cela n’a pas suffi pour gâcher complètement la cérémonie.

Frankie a expliqué: “Paige avait décidé qu’elle voulait des fleurs sèches pour la décoration, et nous avions également des bougies qui tapissaient l’allée. Elles avaient l’air incroyables. Tout le monde criait!

“Ils l’ont sorti très rapidement et ensuite nous avons juste continué. C’était définitivement un moment mémorable!”

L’ancien acteur de “ Malcolm in the Middle ” et son épouse ont officiellement noué le nœud en octobre dernier en attendant que leur maison soit rénovée à la suite d’une inondation, mais ils souhaitaient toujours organiser une célébration de mariage officielle.

Ils avaient initialement prévu de l’avoir chez eux à Phoenix, mais quelques jours avant la cérémonie, le couple a changé d’avis.

Frankie a expliqué au magazine People: “Nous n’étions que cinq. Nous avons fait de la randonnée à Camelback Mountain au coucher du soleil et nous nous sommes mariés!

“Mais nous voulions toujours avoir un mariage. Et nous avions prévu qu’il soit assez petit pour que nous puissions l’avoir chez nous. Le timing était parfait, mais 10 jours avant, nous avons réalisé, il n’y avait aucun moyen de l’avoir ici.” Nous avons attendu un an et demi pour que notre maison soit construite, pas question de faire gratter les sols!

“Nous avons prévu un mariage dans 10 jours. Et cela s’est avéré mieux que ce que nous aurions pu imaginer.”

Frankie et Paige ont fui la tradition et se sont préparés pour le mariage ensemble.

Il a dit: “Ce fut une expérience vraiment cool. Sortir [into the ceremony] se tenir la main était juste magique. ”

Ils ont ensuite apprécié un dîner de cinq plats proposé par The Dressing Room, qui comprenait du steak, du bar, de la panna cotta au pollen d’abeille et du pudding au pain à l’érable avec de la glace à la vanille.

Frankie a déclaré: “Nous n’avions pas besoin d’une fête. Nous voulions juste que ce soit à propos de nous et d’avoir un bon repas et de communiquer avec nos amis et notre famille.”

Le couple attend maintenant avec impatience le prochain chapitre de sa vie.

Frankie a jailli: “Je n’ai jamais pensé que le mariage aurait un si grand impact sur moi. C’était la chose la plus magique que nous ayons jamais faite ensemble. J’adore déjà Paige plus qu’un humain ne peut aimer quelqu’un, mais cela m’a fait l’aimer même plus.

“Je suis tellement heureuse d’être mariée. Nous apprécions juste tout cela. Et nous voulons vraiment avoir des enfants!”

