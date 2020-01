Les derniers fans de la collaboration de maquillage de Kylie Jenner ont surpris – mais pas pour la raison à laquelle vous pensez

Kylie Jenner est célèbre pour beaucoup de choses. Après tout, c’est une Kardashian, et ces filles sont des A-Listers tout autour.

Kim est sans doute la plus célèbre, mais Khloe, Kourtney, Kylie et Kendall ont toutes des carrières distinctes de la téléréalité originale.

Ce sont des mannequins, des militantes sociales, des femmes d’affaires et des auteurs. Khloe a une ligne de vêtements pour femmes, Good American, et Kendall rivalise avec Gisele en tant que modèle le mieux payé au monde.

Pourquoi Kylie se démarque de ses sœurs

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Mais Kylie a quelques prétentions à la célébrité. D’abord, elle est la première milliardaire autodidacte au monde, selon le magazine Forbes.

Deuxièmement, Kylie est la première magnat du maquillage à collaborer avec sa fille sur une collection de maquillage. Si cela vous surprend, c’est probablement parce que sa fille Stormi Webster n’a que 2 ans.

Comment Kylie Jenner est-elle devenue milliardaire?

Kylie a été à l’honneur toute sa vie. Elle fait partie de l’empire médiatique créé par sa mère, Kris Kardashian Jenner, avec leur émission télévisée à succès Keeping Up With The Kardashians.

Kylie a été l’une des premières sensations d’Instagram, amassant des millions de followers et devenant l’un des influenceurs Instagram d’origine. Donc, avec toutes ses relations et sa richesse, elle a commencé à peu près sur la troisième base, puis elle a lancé sa propre ligne de cosmétiques, Kylie Cosmetics, en 2015.

Même si Kylie a tous les avantages, cela ne garantit pas une entreprise prospère. Frère Rob a eu la même chance, mais sa société de chaussettes, Arthur George, s’est effondrée et maman Kris a dû reprendre plus de 50% de l’entreprise pour que cela continue.

Kylie pourrait avoir une meilleure tête pour les affaires. Elle a pu puiser dans ses 152 millions d’abonnés Instagram pour acheter ses produits.

Le LipKit de Kylie est le produit phare et s’est vendu 10 minutes après la mise en ligne de Kylie Cosmetics en 2016. Depuis lors, elle s’est éloignée du modèle commercial du commerce électronique uniquement et se trouve dans les magasins de détail spécialisés.

Coty Cosmetics a acheté la société de Kylie

Kylie a vendu 51% de son entreprise à Coty fin 2018. Coty possède également Cover Girl, Sally Hansen, OPI et Rimmel.

L’ajout de la nouvelle marque Kylie Beauty à leur portefeuille leur a coûté 600 millions de dollars, mais compte tenu de la popularité de la marque, c’est probablement une bonne affaire.

Kylie reste impliquée dans la gestion quotidienne de l’entreprise, mais dit que la vente libère plus de temps pour la partie créative de l’entreprise.

Kylie Cosmetics ajoute Stormi comme collaborateur

Depuis que Kylie est devenue une magnat des affaires à part entière en établissant ses propres règles, il n’est pas surprenant qu’elle ait choisi sa fille Stormi comme son dernier partenaire.

Cette collaboration est pour la Saint Valentin 2020, et le deuxième anniversaire de Stormi est le 1er février, alors pourquoi ne pas donner à Stormi sa propre ligne de maquillage pour un cadeau d’anniversaire? Pour un Kardashian, c’est mieux qu’un poney.

La collection spéciale, Stormie X Kylie Cosmetics, est toujours sous enveloppe. Mais un aperçu montre un LipKit dans un nouvel emballage violet avec le nom de Stormi écrit en paillettes sur le dessus.

Il y a aussi une palette de fards à paupières à neuf pan avec des papillons.

Stormi et l’effet papillon

Les parents de Stormi, Kylie et le rappeur Travis Scott, ont tous deux des tatouages ​​papillons. Kylie partage des photos de papillons sous de nombreuses formes sur les réseaux sociaux – costumes, bijoux et peintures, de sorte que les belles créatures ont clairement une signification particulière pour elle.

L’emballage de la collection Stormi X Kylie comprend des papillons. C’est un changement inattendu pour un thème de la Saint-Valentin, mais c’est une variation bienvenue sur les coeurs rouges.

Kylie Jenner a prouvé qu’elle était bien plus qu’un joli visage et une force avec laquelle il fallait compter, même parmi les formidables femmes Kardashian. Avec tout ce succès précoce, pourquoi ne pas aller de l’avant et présenter Stormi à l’entreprise?