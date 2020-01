Les écrivains du «NCIS» tentent simplement d’améliorer la position de Bishop’s auprès des fans: voici comment

Il y a quelques saisons, le NCIS a présenté Eleanor Bishop. Elle est venue sur la scène, analysant des masses de papiers étalés sur le sol – établissant des liens entre des facteurs distants et apparemment sans rapport – pour assembler le puzzle. Elle avait de grosses chaussures à remplir en remplacement de Ziva David, mais les choses allaient bien au début.

Emily Wickersham en tant qu’agent spécial du NCIS Eleanor «Ellie» Bishop | Monty Brinton / CBS via .

Bishop avait une promesse. Elle n’était pas Ziva 2.0. Elle était un agent avec son propre shtick – un shtick qui, avec le temps, évoluerait, espérons-le, en une caractérisation. Bishop était en train de devenir le détective parmi les agents de terrain. Cependant, après quelques épisodes, les écrivains ont en quelque sorte perdu leur chemin. Bishop est devenu semblable aux autres; elle a commencé à perdre ses qualités d’identification et les fans ont commencé à se plaindre du manque de finalité du personnage, du manque d’individualité, etc. Les fans ont même jugé le personnage “fade” et “ennuyeux” dans les discussions en ligne.

En bref, le parcours de Bishop sur NCIS a été accueilli par un public mixte, et il semble que les scénaristes ont peut-être décidé d’utiliser Ziva – un favori des fans – pour améliorer la position de Bishop parmi les fans. Plongeons-nous dans le dernier épisode de la saison 17 de NCIS, “In the Wind”.

«NCIS» 17, épisode 12: Ziva dit au revoir

Pendant l’épisode «In the Wind», Ziva David fait ses adieux à ses collègues agents du NCIS… encore une fois. Cependant, cette fois, les fans reçoivent l’adieu sincère (dans la mesure attendue de Gibbs) entre Gibbs et Ziva qu’ils se sont fait voler la première fois à la porte. Ziva fait son chemin dans la pièce, en veillant à dire au revoir à Torres, Hines, McGee et Bishop également.

Lorsque Ziva dit au revoir à Bishop, elle s’assure de donner à l’agent une tape dans le dos. Ziva, distribuant un compliment lourd, déclare: «Agent Bishop, si vous me le permettez, vous n’avez pas rempli mes chaussures, vous les avez envahies.» Et, les deux finissent leur temps avec une poignée de main professionnelle – acceptant une position égale parmi l’équipe (sa vie reste liée au passé, celle de l’autre au présent).

Pourquoi l’interaction de Ziva avec Bishop est si importante

NCIS vient de mettre en œuvre la plus ancienne astuce du livre. Si vous voulez que les fans aiment un personnage, utilisez un personnage qu’ils aiment déjà pour établir la réaction émotionnelle souhaitée au nouveau personnage. Mais est-ce un peu trop peu trop tard?

S’ils veulent que les téléspectateurs détestent un personnage, tout ce que les écrivains de NCIS ont à faire est de laisser entendre que Gibbs ne lui fait pas confiance. Pourquoi pensez-vous que la récente torsion avec Phineas et sa maman a si bien fonctionné? La confiance, la compréhension et le respect entre les personnages déteignent souvent sur les téléspectateurs à la maison.

Considérant que Bishop est le remplaçant de Cote de Pablo, de nombreux fans n’accepteront jamais pleinement le personnage, se moquant qu’elle ne sera jamais Ziva David; elle ne rivalisera jamais avec l’ancien agent du Mossad dont les fans sont tombés amoureux. Cependant, il s’agissait clairement d’une petite tentative des écrivains pour accroître la position de Bishop dans l’équipe.

L’appréciation et le respect de Ziva signifient beaucoup pour ses collègues agents et pour les téléspectateurs à la maison. Est-ce que ça va marcher? Tout dépend… cela vous semblait-il authentique? Ou, vous vous sentiez comme un stratagème de dernière minute?