Les électeurs des Oscars 2020 révèlent le genre de préjugés des membres de l’Académie

Lorsque vous regardez l’histoire des Oscars, vous trouvez plus de mauvais appels que vous ne pouvez en compter. Lors de la cérémonie de 1981, c’était Ordinary People qui battait Raging Bull pour l’Oscar du meilleur film dans un camouflet qui accable encore les gens.

Dans les années 90, Quentin Tarantino en a eu un avant-goût lorsque Forrest Gump a remporté Pulp Fiction comme le meilleur film de l’année (Meilleur réalisateur: Robert Zemeckis). Presque chaque année depuis, les cinéphiles et les critiques se sont gratté la tête en se demandant comment les électeurs de l’Académie avaient fait leur choix.

Cela devrait se reproduire en 2020, avec Tarantino, Martin Scorsese et d’autres poids lourds de l’industrie en lice pour les récompenses. Mais avant que ces décisions ne soient rendues publiques, nous avons des détails sur la façon dont un membre de l’Académie a voté. Le Hollywood Reporter a publié ses choix – et les raisons de ses votes.

La longueur de «The Irishman» était très importante avec tant de films à regarder

Robert De Niro et le réalisateur Martin Scorsese s’entretiennent sur le tournage de «The Irishman», le 21 septembre 2017 à New York. | Images Bobby Bank / GC

La votante de l’Oscar 2020, identifiée par THR comme «une femme membre de la branche des acteurs de l’Académie», a vu ses sélections mises en ligne le 4 février. ses choix.

Nous allons commencer par The Irishman, qu’elle a décrit comme «ennuyeux» dans une réponse et appelé «trop long et répétitif» dans une autre. Alors que personne ne niera que le film est long (210 minutes), les autres réponses du membre de l’Académie font allusion à la pénurie de temps qu’implique le jugement des nominés.

Elle s’est plainte de la longueur de deux autres réponses (sans rapport avec The Irishman) et a refusé de voter dans deux catégories car elle n’a regardé aucune des œuvres nominées. Pendant ce temps, elle a voté pour le meilleur maquillage et coiffure sans voir l’un des films nominés.

En bref, les membres de l’Académie ont un grand nombre de films à regarder – plus d’une fois, idéalement – et cela affecte les résultats. Si un film dure longtemps, il pourrait par principe perdre.

“Je veux qu’un réalisateur américain gagne”

À un moment donné dans ses réponses, la membre de l’Académie dit qu’elle “était à Los Angeles dans les années 60”, il est donc sûr de deviner qu’elle appartient à la génération des baby-boomers. Cela ne veut pas dire grand-chose en soi, mais cela donne du contexte pour d’autres réponses.

Sur la question du meilleur réalisateur, elle a exposé son raisonnement pour escompter Bong Joon Ho et Sam Mendes dès la sortie. “Les Oscars sont une chose américaine”, a-t-elle déclaré. «Les choses anglaises gagnent les BAFTA et les Français votent pour les Français.»

Mais elle l’a expliqué encore plus clairement dans sa première partie de la réponse. “Je veux qu’un réalisateur américain gagne”, a-t-elle déclaré. “Quentin Tarantino devrait être honoré pour un grand film américain.” Si les jeunes membres de l’Académie offraient leurs réponses, nous imaginons que la plupart seraient d’accord avec un gagnant étranger ici.

Brad Pitt a obtenu son vote en partie «parce qu’il n’a jamais gagné auparavant»

Brad Pitt attend sur le tournage de «Il était une fois à Hollywood» le 24 juillet 2018 à Los Angeles. | Images PG / Bauer-Griffin / GC

Chaque année, vous voyez l’Académie décerner des «Oscars de consolation» aux artistes et cinéastes qui sont tombés dans le passé. Bien que cela puisse sembler réparer un tort, cela ne tient pas compte non plus des candidats de l’année en cours. En bref, c’est une méthode qui a échoué pour corriger les erreurs.

Ne vous attendez pas à ce que cette tradition prenne fin en 2020. Lors de son vote pour le meilleur acteur, la membre de l’Académie a déclaré qu’elle ne voterait pas pour Leonardo DiCaprio en partie parce qu’il “avait déjà gagné”. Dans la catégorie empilée du meilleur acteur de soutien, elle a salué Joe Pesci a fait valoir qu’il n’a pas fait «tout ce qu’il n’a jamais fait auparavant».

Ces deux choix sont donc considérés comme des non-votes, car ils ont déjà gagné. (Dans le cas de Pesci, il n’a pas obtenu son vote parce que vous ne pouvez pas être génial deux fois.) Cela a laissé Anthony Hopkins et Brad Pitt, dont la performance en tant que cascadeur dans Once Upon a Time à Hollywood l’a convaincue.

Cependant, elle a admis avoir choisi Pitt pour plus que sa performance. En décidant entre Pitt et Hopkins, elle a dit qu’elle était “pour Brad parce qu’il n’a jamais gagné auparavant”.

