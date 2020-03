Les enfants de Carrie Underwood se sont cachés dans une «pièce sûre» pendant la tornade de Nashville

2020-03-03 19:30:06

Carrie Underwood s’inquiétait pour son mari et ses deux enfants cette semaine lorsqu’une tornade a ravagé Nashville.

Les enfants de Carrie Underwood ont dû se cacher dans une “petite pièce sûre” lorsqu’une tornade mortelle a ravagé Nashville mardi (03.03.20).

La hitmaker “ Before He Cheats ” – qui est actuellement à New York pour promouvoir son nouveau livre “ Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life ” – a craint pour la sécurité de son mari. Mike Fisher et leurs enfants Isaiah, cinq ans, et Jacob, 13 mois, sont rentrés chez eux dans le Tennessee après un orage meurtrier qui a ravagé l’État américain – tuant au moins 21 personnes – aux premières heures de la matinée.

Mardi, le chanteur de 36 ans a déclaré: “Je suis comme envoyer des SMS à des gens que je connais et je demande à mon mari si tout le monde va bien. Il a dit qu’il devait monter à 2h du matin. et attraper les garçons et les emmener dans une petite pièce sûre de notre maison. Je me disais: “Je parie que tout le monde pleure.” Il est 2 heures du matin, ça panique, donc c’était effrayant. ”

De nombreuses célébrités se sont rendues sur leurs sites de réseautage social pour envoyer leurs vœux et leurs condoléances aux personnes touchées par la terrible tornade.

Dolly Parton a déclaré: “Prier pour toutes les personnes touchées par les tempêtes dévastatrices au Tennessee et mon cœur est surtout avec les familles qui ont perdu des êtres chers (emoji cardiaque) Nous sommes tous avec vous. (Sic)”

Justin Bieber a ajouté: “Envoi d’amour à Nashville”

Alors que Reese Witherspoon a déclaré: “Priez pour tout le monde à Nashville et au Middle Tennessee face aux séquelles de la tornade de la nuit dernière.

“J’ai juste le cœur brisé et je dis des prières spéciales pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Veuillez rester en sécurité.”

Environ 44 000 personnes ont été plongées dans l’obscurité en raison de dommages aux infrastructures, tandis que l’aéroport John C Tune, à environ 13 km du centre-ville de Nashville, a subi des «dégâts importants».

Mots clés: Carrie Underwood, Mike Fisher

Retour au flux

.