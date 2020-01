Les enfants de Charlize Theron n’ont «aucun concept» de ses récompenses

2020-01-20 09:30:04

Charlize Theron dit que ses jeunes enfants n’ont aucune idée de la «chance» de leur maman lorsqu’elle est nominée et honorée de distinctions.

Les enfants de Charlize Theron n’ont «aucun concept» des récompenses de leur mère.

La star de “ Bombshell ” a été nominée aux côtés de ses co-stars pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans un film et un acteur féminin dans un rôle de premier plan pour le drame – dans lequel elle dépeint la correspondante de Fox News Megyn Kelly – dimanche (19.01. 20) Prix de la Screen Actors Guild (SAG).

Et, la star de ‘Tully’ a admis que Jackson, huit ans et août, quatre – qu’elle a adoptés respectivement en 2012 et 2015 – ne sont pas encore assez vieux pour comprendre à quel point “la chance” de leur mère est de gagner et d’être en lice pour ces distinctions prestigieuses.

Le lauréat d’un Oscar a déclaré à E! News: “Ils ont quatre et huit ans, donc ils n’ont pas vraiment une idée de ce que c’est.

“C’est tellement beau à quel point ils sont innocents.”

La star de ‘Monster’ a ajouté: “Hier soir, ‘Bombshell’ a remporté le Stanley Kramer Award aux PGA (Producers Guild Awards) et j’ai donc FaceTimed ma fille et j’ai dit: ‘J’en ai finalement gagné un.’

“Elle était comme, ‘Enfin! Oui!’.

“C’est vraiment mignon comme ils ne le comprennent pas.

“Ils n’ont aucune idée de ma chance d’être nominé.

“J’essayais de leur expliquer cela.”

Pendant ce temps, l’actrice de 44 ans a admis qu’elle envoyait toujours ses enfants au lit “tôt” lorsqu’elle voulait regarder son émission de télé-réalité préférée “The Bachelor”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sautait des réunions pour se connecter, elle a répondu: “Non, car il est huit heures.

“Qui a des réunions à huit heures?! Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?”

Avant d’ajouter: «Je m’assure que mes enfants se couchent tôt.» Je suis tellement excitée pour demain. J’aime cela. Rien ne fait obstacle à cela. ”

Charlize regardait le spectacle avec son ex-fiancé Sean Penn – avec qui elle était fiancée pendant sept mois jusqu’à leur séparation en juin 2015 – et l’acteur de 59 ans avait précédemment révélé que le couple avait l’habitude de “se disputer” sur une certaine partie. du programme.

Il a déclaré: “Nous nous demandons si nous devons ou non avancer rapidement.

“Je ne veux pas vraiment entendre les conversations.

«Je veux connaître les décisions. Est-ce qu’il va décider de celle-ci ou de celle-ci et je veux voir quelqu’un pleurer.

“Et puis voir quelqu’un devenir extatique, puis les voir pleurer.”

Mots clés: Charlize Theron, Jackson Theron, August Theron, Sean Penn

