Les enfants de Dog Chapman mécontents de la proposition

Les enfants de Duane ‘Dog’ Chapman pensent que sa défunte épouse serait “le cœur brisé et en colère” à cause de sa proposition télévisée à Moon Angell et ils sont tous furieux.

La star de “ Dog’s Most Wanted ” – dont l’épouse Beth Chapman est décédée d’un cancer il y a sept mois – a posé la question à la demoiselle d’honneur de sa femme lors d’un clip taquinant sa prochaine apparition sur “ The Dr.Oz Show ”, et ses proches sont dits être furieux du geste.

On ne croit pas que Dog – qui a 12 enfants de ses quatre mariages, dont trois avec Beth – s’est réellement fiancé, mais sa famille pense que sa défunte épouse aurait été furieuse si elle avait vu le moment car, selon TMZ, elle et Moon avait parlé avant sa mort et son amie a promis de s’occuper de l’étoile de 66 ans après son décès.

Des sources affirment que lorsque Beth a raconté la conversation aux enfants, aucun d’eux n’était heureux.

Et la progéniture de Dog a été “extrêmement blessée” quand il a affirmé que Moon était la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas se suicider, car ils pensaient qu’il devrait vouloir rester en vie pour eux.

Cependant, des sources proches de la star de “ Dog The Bounty Hunter ” ont insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de remplacer Beth, mais Moon s’est avéré être un bon soutien et l’aide à traverser le quotidien de la vie.

La star de télé-réalité garde toujours les cendres de Beth dans sa chambre.

La fille de Dog, Lyssa Chapman, âgée de 32 ans, a frappé Moon Angell, car elle aurait romancé le frère de Lyssa avant de nouer une relation avec Dog.

S’adressant à ses sites de réseaux sociaux, Lyssa a écrit: “Si quelqu’un qui a rencontré votre famille en sortant avec votre frère, a essayé de sortir avec votre père après la mort de votre belle-mère, que feriez-vous?

“Si vous alliez au placard de votre mère et que vous voyiez qu’elle déplaçait tous ses vêtements et les remplaçait par les siens, que feriez-vous? #ItsNotWhenOrWhyItsWho.

“Mon père est un CUL HOMME. Son argent. Sa dynastie. Mais vous pouvez garantir que mon nom ne restera pas dans l’histoire en tant que personne qui a soutenu cela. (Sic)”

