Les enfants de Kim Kardashian West ruinent son canapé

Les enfants de Kim Kardashian West ont taché son canapé avec du maquillage rouge.

Les enfants de Kim Kardashian West ont ruiné son canapé.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a été impressionnée lorsque sa fille de six ans, North, a tenté de recréer le maquillage porté par le clown maléfique Pennywise dans le film d’horreur ‘It’ – qui est classé R aux États-Unis et 15 en Royaume-Uni – sur ses frères et sœurs Saint, quatre, Chicago, deux et huit mois Psaume plus tôt cette semaine.

Mais la beauté de 39 ans a été horrifiée quand elle a découvert que la peinture pour le visage rouge vif avait réussi à trouver son chemin sur ses meubles crème.

Prenant ses histoires Instagram, Kim a écrit: “Alors North a décidé d’essayer de faire du maquillage comme le It Clown”, suivie d’une photo de Chicago recouverte de peinture rouge.

Elle a ensuite partagé une photo de North et a dit: “Elle a ajouté du sang sur la sienne.”

La star brune a ensuite ajouté une photo de Saint déguisée en Pennywise avant de montrer un gros plan de son canapé enduit de la tache de maquillage lumineuse.

Elle a légendé l’image: “Mon canapé”, suivie d’un emoji au cœur brisé.

Bien qu’il ait autorisé North à s’habiller en Pennywise, le mari de Kim, Kanye West – avec qui elle a ses quatre enfants – lui a interdit de porter du maquillage.

Et Kim était en fait d’accord avec le rappeur de 42 ans à l’époque.

Elle a dit: “Je ne pense pas qu’un enfant devrait vraiment porter du maquillage non plus. Je pense que parfois, si vous ne comprenez pas une règle, il est bon d’apprendre et de demander à vos amis – et dans mon cas, mes frères et sœurs – ce qu’ils ferait, faire rebondir les idées et développer une façon dont nous allons parent et les règles que nous avons. ”

Pendant ce temps, Kim a récemment félicité ses enfants comme étant “compatissants” – même s’ils viennent d’un milieu privilégié.

Elle a expliqué: “Je fais du mieux que je peux, et je crois vraiment que mes enfants sont bien adaptés et savent qu’ils sont bénis, mais comprenez qu’ils sont vraiment compatissants. Ce sont vraiment de bonnes personnes, et c’est mon objectif numéro un dans la vie. . ”

