Les enfants de Kourtney Kardashian partagent le temps entre les parents

Kourtney Kardashian pense qu’il est “agréable” que ses enfants partagent toujours leur temps entre elle et les maisons de Scott Disick au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a Mason, 10 ans, Penelope, sept et cinq ans Reign avec elle cinq nuits par semaine, puis ils passent les deux autres nuits avec leur père et le fondateur de Poosh pense que les jeunes apprécient la chance d’avoir un “dépaysement”.

Elle a dit: “Je pense que parce que les enfants vont et viennent dans les deux maisons … Je pense que c’est même agréable pour les enfants de changer de décor, d’entrer dans une autre maison.

“Ils ont leur propre chien là-bas, il y a juste une ambiance différente dans les différentes maisons.

“Et je sais qu’il pratique également des règles très sûres.”

Quand elle a les enfants avec elle, Kourtney aime les aider dans leurs travaux scolaires.

Elle a dit: “Je me sens tellement impliquée dans le travail de mes enfants. Je connais en fait leurs points forts et où ils ont besoin de plus d’aide.

La semaine dernière, Kourtney a partagé une photo sur Instagram d’elle portant des sous-vêtements et une robe boutonnée orange qui montrait son ventre, attirant des commentaires lui demandant si elle était enceinte.

Mais la beauté de 40 ans a insisté sur le fait qu’elle n’a pas trouvé les remarques offensantes et qu’elle est heureuse de célébrer sa forme “féminine”.

S’adressant à son amie et chef de l’exploitation de Poosh, Sarah Howard, sur Instagram Live, elle a déclaré: “Beaucoup de commentaires étaient du genre” Êtes-vous enceinte? Bébé numéro quatre? ”

“J’aurais pu prendre ça offensivement … mais je savais que je n’avais pas l’air enceinte.

“Je sais à quoi ressemble mon corps quand je suis enceinte. J’ai été enceinte trois fois.

“C’est très féminin d’avoir des courbes et j’embrasse mon corps, donc je ne l’ai pas pris offensivement … Au lieu de cela, j’ai écrit en retour:” Oh, mettons les bonnes bénédictions là-bas. ” Comme, mettez une bonne ambiance. “

