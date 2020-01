Les enfants de Mark Wahlberg pensaient que la surprise du chiot était une visite des Kardashian

2020-01-21 15:30:05

Mark Wahlberg a admis que ses enfants pensaient que leur chiot surprise allait en fait être la visite des Kardashian.

L’acteur de 48 ans a ramené à la maison un chien de compagnie – un chien de Poméranie nommé Champ – pour sa famille, mais quand il a d’abord dit à trois de leurs enfants qu’il avait “quelqu’un de très important” chez eux, ils pensaient qu’il voulait dire une visite de Kim Kardashian West et son mari Kanye West.

Dans une apparition sur ‘The Ellen DeGeneres Show’, il a déclaré: “J’ai dit aux enfants qu’une personne très importante venait à la maison … Pendant ce temps, ma femme fait irruption dans la pièce et dit:” Je dois vous parler maintenant . ‘ Me traîne dehors et me dit: «Pourquoi Kim Kardashian et Kanye West viennent-ils ici à l’heure du dîner?!

“Elle a dit: ‘Brendan et Grace ont littéralement dit’ si c’est quelqu’un d’important, ça doit être eux. ‘ Je me dis: “Ce n’est pas eux. J’ai un chien.” ”

La star des Transformers a expliqué la situation à sa femme Rhea Durham – avec qui il a des enfants Ella, Grace, Michael et Brendan – et elle n’a pas été impressionnée par la façon dont les choses se sont déroulées.

Il s’avère qu’elle n’approuvait pas la race des «petits poils» en tant que compagnon mutt.

Il a ajouté: “Puis elle s’est fâchée parce que je ne l’ai pas incluse dans la sélection du chien.”

Mark lui-même n’était pas totalement sûr au début, car il craignait que le nouvel ajout à la maison ne ruine sa pelouse bien-aimée.

Il a dit: “Quand j’ai vu le gars qui avait la Poméranie, je me suis dit:” Quelle est la taille de ce chien? ” et il a dit: «C’est adulte».

“J’ai dit:” Quelle est la taille du caca? ” et il a dit: “C’est comme un petit Tootsie Roll”. J’ai dit: “Je peux gérer ça!” ”

Heureusement, toute la famille est maintenant amoureuse de Champ, et Mark a révélé que le chien était définitivement en charge de la maison.

Il a admis: “Elle, maintenant, et tout le monde est amoureux du chien. Le chien dirige la maison … Les sourires sur leurs visages étaient absolument précieux.”

